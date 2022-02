Rieti, battere la Pro Livorno per risalire la china. Boccolini: «Per loro ultima spiaggia, dovremo approfittarne»

RIETI - A 24 ore dalla sfida casalinga contro la Pro Livorno, il tecnico del Rieti Alessandro Boccolini presenta quelli che, classifica alla mano, sono i 90' più importanti di questo step di stagione. Un vero e proprio scontro diretto, i cui punti in palio - se conquistati - potrebbero dare una spallata alla lotta per non retrocedere. Rispetto agli ultimi impegni, sulla carta proibitivi, in campo rivelatisi comunque accessibili, il Rieti ha il dovere di osare qualcosa in più e dimostrare che la salvezza resta a portata di mano.

«Da prima della sosta di Natale - ammette Boccolini - vedo più serenità e più voglia di aiutarsi. Questo è un gruppo che sa quello che vuole, che sa dove può arrivare. Domani affrontiamo l'ultima della classe, ma le raccomandazioni che ho fatto ai ragazzi per tutta la settimana sono state diverse: per loro può essere davvero l'ultima spiaggia, per noi invece, dovrà rappresentare un'opportunità per tornare a vincere e per fare un altro importante passo avanti in classifica».

Ma che avversario si troverà di fronte il Rieti allo Scopigno? Per Boccolini le insidie ci sono e partono dalla guida tecnica.

«Paolo Stringara è uno che conosce calcio, che sa di calcio perché lo ha giocato anche ad alti livelli - afferma il tecnico amarantoceleste - I risultati finora non gli stanno dando ragione, ma il suo 3-4-3 crea non poche difficoltà agli avversari. Dovremo essere bravi noi ad annullare le loro fonti di gioco e sfruttare le nostre individualità, i nostri punti di forza. Formazione? Torna Matteo Menghi in attacco, gli unici assenti saranno Cerroni e Signate, mentre Esposito è ormai pronto per tornare in gruppo: dalla prossima settimana entrerà nel novero dei convocabili».