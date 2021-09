Otto squadre in Prima e undici in Seconda: ecco gli organici per la prossima stagione al via il 17 ottobre

Giovedì 23 Settembre 2021, 19:27

RIETI - Finalmente ci siamo. Dopo l’ufficializzazione da parte del Cr Lazio degli organici, iniziano dopo due stagioni pesantemente condizionate dalla pandemia, i campionati di Prima e Seconda categoria. La stagione 2019/20 fu interrotta a inizio marzo 2020, mentre quella successiva non è praticamente mai iniziata: furono giocate infatti tre sole giornate in Prima e addirittura soltanto una in Seconda. La nuova stagione prenderà il via il 17 ottobre, i gironi e calendari sono attesi per l'inizio della prossima settimana.

Il campionato di Prima vedrà la partecipazione di 8 club del Reatino: Accademia Calcio Sabina, Alba Sant’Elia, Castrum Donadei, Fiamignano Equicola, Ginestra, Poggio San Lorenzo, Spes Poggio Fidoni, Valle del Peschiera. Rispetto alla scorsa stagione assente all’appello il Borgo Quinzio.

Il campionato di Seconda categoria vedrà invece la presenza di 11 squadre reatine. Riconfermati 9 team, mentre si registrano 2 ritorni e 3 defezioni rispetto alla scorsa stagione. Le riconfermate sono Atletico Cantalice, Casperia, Centro Italia Micioccoli, Cittareale, Monte San Giovanni, Torpedo Rieti, Sporting Corvaro, Torri in Sabina, Velinia, mentre tornano attraverso il ripescaggio Piazza Tevere e Santa Susanna, queste ultime avevano rinunciato a partecipare per i problemi legati alla pandemia. Non iscritte, invece, Posta, Santa Maria Calcio e Selci.

La Coppa Lazio

Per ciò che concerne la Coppa Lazio riservata alle società in organico ai campionati di Prima e Seconda categoria, la partecipazione alla manifestazione è facoltativa. Le società interessate sono tenute ad effettuare tutte le procedure richieste entro il 10 ottobre. L’articolazione verrà determinata sulla base delle adesioni pervenute. Le gare della Coppa Lazio verranno disputate, di norma, il mercoledì in orario federale pomeridiano. In presenza di impianto di illuminazione omologato è possibile richiedere la disputa delle gare in orario serale.