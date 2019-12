RIETI - Un bel Poggio Mirteto fa suo il derby della X giornata contro una Castelnuovo di Farfa che si deve arrendere al cospetto della capolista del girone C della Prima categoria: 4 a 0 il finale con due gol per tempo da parte dei padroni di casa che restano l’unica squadra imbattuta nel proprio raggruppamento.



IL PRIMO TEMPO

Per Castelnuovo resta qualche rammarico per alcune occasioni sciupate il primo tempo e la consapevolezza che la partita del Valletonda va subito archiviata per ripartire già da domenica prossima verso l’obiettivo stagionale che è, e resta la salvezza.

Prima tempo dalle grandi emozioni per il numeroso pubblico presente al Valletonda. Al 10’ Riccardo De Angelis per il Castelnuovo dal vertice destro dell’area calcia una punizione a giro che costringe Murante alla parata in angolo. Al 15 è Marcelli che impegna il portiere ospite, Ragaglini con un diagonale dalla destra. Un minuto più tardi Castelnuovo vicino al gol con Giuliani che di testa, da centro area, costringe Murante ad una deviazione in angolo da applausi. Cinque minuti più tardi è Nobili che riceve un lancio centrale e si ritrova solo davanti al portiere di Castelnuovo ma calcia alto. E’ il preludio al gol che arriva un minuto più tardi al 22’ da azione d’angolo, con la palla che arriva sulla testa di Galletti appostato sul secondo palo e che fa da sponda per Avenali che da due passi è il più lesto di tutti nel ribadire a rete per l’uno a zero. Passano appena due minuti e da una punizione sul vertice sinistro dell’area Nobili calcia magistralmente verso il centro e trova ancora capitan Avenali che al volo non lascia scampo a Ragaglini e fa 2 – 0. Un uno - due micidiale in tre minuti che avrebbe tagliato le gambe a chiunque, ma gli uomini di De Angelis reagiscono e alla mezz’ora Federico De Angelis di testa manda alto di un soffio. Insiste Castelnuovo che lamenta prima un spinta in area ai danni di Maiali che l’arbitro Gasparini non giudica da rigore e poi al 45’ con la grande occasione per riaprire il match: Avenali nel tentativo di contrastare Splendori commette fallo a giudizio dell’arbitro che non ha esitazioni e indica il dischetto. E’ Riccardo De Angelis che al cospetto di Murante angola troppo la palla che colpisce il palo interno ed attraversa tutto lo specchio della porta finendo poi sul fondo.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo che si apre con un’occasione per Marcelli il quale a tu per tu con Ragaglini calcia di poco a lato, calano i ritmi e la partita diventa lenta e con poche occasioni per entrambe le squadre. Poggio Mirteto amministra e prova ad agire di rimessa mentre Castelnuovo che fa possesso palla non trova mai lo spunto per essere davvero pericoloso. Al 75’ fiammata dei padroni di casa con Mevoli che recupera palla sulla tre quarti e pesca Nobili sulla sinistra, controllo e diagonale da due metri dentro l’area che fa secco Ragaglini per il tre a zero. Girandola di sostituzioni e partita virtualmente chiusa con l’ultima emozione allo scadere con Marcelli che fa 4 a 0 a porta vuota dopo un rimpallo con recupero palla dove forse c’è anche un tocco di mano non visto dall’arbitro.



I COMMENTI



Antonio Domenici allenatore di Poggio Mirteto: «Una bella vittoria che mi fa felice per come è maturata e soprattutto per i ragazzi che l’hanno fortissimamente voluta, sono stati bravi e hanno meritato. Ci tenevamo molto a fare una bella figura nel derby e direi ci siamo riusciti. Loro potevano anche riaprirla sul nostro doppio vantaggio ma il calcio è questo, fatto anche di episodi. Andiamo avanti consapevoli che la strada è lunga, e che dobbiamo restare sempre concentrati e lavorare sodo se si vogliono ottenere risultati».



Giuliano Caprioli, ds Castelnuovo di Farfa: «Siamo venuti a Poggio Mirteto consapevoli della forza dei nostri avversari. Loro sono una squadra costruita per vincere il campionato ed è ovvio che non sarebbe stata una passeggiata. Per quel che si è visto in campo forse il punteggio è un po’ troppo severo per noi ma questo è il calcio. Ci teniamo il bel primo tempo disputato dove abbiamo avuto diverse occasioni e la possibilità anche di riaprire la gara con il rigore. Così non è stato ma teniamoci le cose buone fatte per ripartire subito verso i nostri obbiettivi primo su tutti la salvezza».



IL TABELLINO

Asd Poggio Mirteto: Murante (46’ Gentili), Quondastefano, Bonifazi, Gattarelli, Antonelli (65’ Fiori), Avenali (46’ Diamanti), Galletti (55’ De Santis), Nobili, Marcelli, Mevoli (75’ Guidi) Odiki. A disp. Maccia, Iacobelli, Bertoldi, Luciani. All. Domenici

Asd Castelnuovo di Farfa: Ragaglini, Valentini, Brizi, Splendori (80’ Striuli), Angeloni (75’ Borzone), De Angelis F. , Toma, Giuliani (68’ Di Francesco), Maiali (70’ Pezzotti L.), De Angelis R. , Troiani. A disp. Antonelli, Cantori, Ferraioli, Ribaldi, Pezzotti A. All. De Angelis

Arbitro: Gasparini di Tivoli

Reti: 22’ e 24’ Avenali, 75’ Nobili, 89’ Marcelli

Note: spettatori 400 circa; angoli 3-5

