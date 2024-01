Coppa Lazio, Valle del Salto parte col piede giusto: Gregoriana ko 2-0. Senneca: «Buon momento confermato»

RIETI - Comincia con il piede giusto l’avventura in Coppa Lazio di Prima categoria per il Valle del Salto. Nella gara di andata del girone 1 (a due squadre) del De Amicis la squadra di mister Senneca ha superato 2-0 la formazione romana della Gregoriana, prima in classifica nel girone D. Mercoledì 14 febbraio ci sarà la gara di ritorno decisiva per il passaggio del turno.

La gara

Gara ben interpretata dai padroni di casa che nel primo tempo vanno in vantaggio grazie alla rete di Erion Ndoja sugli sviluppi di un fallo laterale. Prima dell’intervallo Valle del Salto sfiora il raddoppio colpendo un palo. L’appuntamento con il secondo gol è soltanto rimandato alla ripresa quando Andrea Mattia De Sanctis segna di testa il 2-0 definitivo.

Lo stesso De Sanctis si renderà protagonista di un altro paio di occasioni pericolose in ripartenza. Il 14 febbraio la squadra di mister Sennecca proverà a difendere il vantaggio sul campo della Gregoriana.

Le dichiarazioni del mister Giancarlo Senneca

«Ottimo l’approccio dei ragazzi, stiamo confermando sul campo il nostro buon momento e sono molto contento di questo. Abbiamo fatto un’ottima gara contro una grande squadra. Siamo stati cinici nelle occasioni dei due gol. Bravi nella ripresa a renderci pericolosi in ripartenza raddoppiando e sviluppando ottime trame offensive. Dobbiamo essere concentrati su tutti i fronti, sia in campionato che in coppa, cercando di continuare questo trend delle ultime gare. Ce la metteremo tutta».