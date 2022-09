Sette squadre del Reatino giocheranno in Prima categoria: le novità Asd Città di Rieti e Casperia

RIETI - Dopo l’ufficializzazione da parte del Cr Lazio degli organici, ricomincia finalmente una nuova stagione del campionato di Prima Categoria. Sette squadre del reatino ammesse al campionato con tante riconferme e due “new entry” che renderanno spumeggiante la stagione.

Riconfermata la presenza dell’Accademia Calcio Sabina, team del reatino che nella scorsa stagione ha chiuso il campionato alla nona posizione, secondo anno consecutivo per l’Accademia che saprà sicuramente farsi valere in questa nuova stagione. Parteciperà al campionato anche l’Alba Sant'Elia, team reatino che nella scorsa stagione ha chiuso il campionato con venticinque punti in decima posizione, trovando la salvezza proprio all’ultima giornata regalando grandi emozioni ai suoi sostenitori.

Entrerà a far parte del campionato di Prima anche il Casperia, team sabino che nello scorso campionato ha militato in seconda categoria dominando la classifica per quasi tutta la stagione e che ha trovato la promozione con quattro giornate d’anticipo, grande attesa attorno al team che tenterà di dire la sua anche in Prima Categoria.

Altra “new entry” nel campionato di prima categoria, l’Asd Citta Di Rieti 1936 avente diritto parteciperà alla nuova stagione. Nuovo progetto in tavola per il team che dopo la scomparsa del Fc Rieti vede nascere questa nuova società con l’obiettivo di salire in Eccellenza in due stagioni.

Altra grande riconferma per il Campionato sarà l’Asd Fiamignano Valle Del Salto, nome nuovo per la società che nella scorsa stagione ha chiuso la classifica con ben cinquantadue punti sfiorando la promozione all’ultima giornata terminando il campionato al secondo posto, grande attesa per questa stagione dei cicolanensi che sapranno sicuramente rispettare le aspettative creatosi nello scorso campionato.

Parteciperà anche quest’anno il Ginestra, team sabino ormai da anni stabilmente in prima categoria che nello scorso campionato ha trovato la clamorosa salvezza agli spareggi contro i “romani” del Brictense, grandi aspettative attorno ai sabini che con una rosa giovanissima cercheranno da subito di imporsi in questa nuova stagione.

Riconferma la sua presenza l’Asd Poggio San Lorenzo, che parteciperà anche in questa stagione al Campionato di Prima Categoria, team sabino che lo scorso anno ha chiuso la classifica al settimo posto. Tante riconferme e nuovi acquisti per la squadra che saprà regalare nuove gioie ai propri sostenitori anche in questa nuova stagione. Assente tra i vecchi partecipanti il Castrum Donadei che dopo un ottima stagione chiusa al quarto posto non ha effettuato l’iscrizione al nuovo campionato e, pertanto, ne viene esclusa.

Le squadre

Accademia Calcio Sabina

Alba Sant'Elia

Casperia

Città Di Rieti

Fiamignano Valle del Salto

Ginestra

Poggio San Lorenzo