Spes Poggio Fidoni-Palombara, ora c'è il reclamo degli ospiti: slittano le ultime due giornate in Prima categoria

RIETI - Slitta la fine del girone B di Prima categoria. Il reclamo del Palombara costringe il Comitato regionale a posticipare la disputa delle ultime due giornate di campionato. Tutto ruota sul reclamo presentato dalla Spes Poggio Fidoni, al termine del match perso 0-1 dai reatini contro il Palombara, e che era stato accolto, visto che il calciatore numero 3 degli ospiti, Edoardo Gizzi, era stato identificato dall'arbitro «mediante la fotocopia del documento e la denuncia di smarrimento».

Come sancito dal comunicato ufficiale n. 390 del Comitato regionale Lazio La Corte Sportiva di Appello Territoriale, «visto il reclamo in epigrafe e tutti i documenti del procedimento; ritenuto che al caso concreto, che riguarda la corretta identificazione di un calciatore che l’arbitro ha ammesso a partecipare alla gara con un documento non del tutto conforme a quelli indicati nell’art.71 delle N.O.I.F., vada applicato il disposto dell’art.10, numero 8 del C.G.S.,DELIBERA di sospendere il giudizio e dispone la convocazione, per giovedì 26/05/2022 ore 15:30, dell’arbitro della gara e del calciatore Gizzi Edoardo, della società A.S.D. Palombara, ai fini della identificazione del calciatore che ha effettivamente partecipato alla gara per la società Palombara, con il n.3 in distinta di gara. Con l’avviso, il calciatore dovrà portare con se ed esibire uno dei documenti d’identità previsti dall’art.71 delle N.O.I.F. in corso di validità. Si notifichi alle parti interessate, il calciatore e l’arbitro della gara, con avviso di tassatività della presenza, pena l’applicazione di sanzioni disciplinari».

Giornata venticinque che verrà quindi giocata il 29 maggio, mentre la ventiseiesima nonché ultima giornata slitterà al 2 giugno, di seguito tutte le gare riprogrammate.

Domenica 29 maggio (XXV giornata)

Accademia Calcio Sabina-Spes Poggio Fidoni ore 11:00

Brictense-Castrum Donadei ore 11:00

Ginestra-Olimpus Roma ore 11:00

Monterotondo-Palombara ore 11:00

Valle del Peschiera-Alba Sant'Elia ore 14:30

Poggio San Lorenzo-Colle Salario ore 16:30

Castel Giubileo-Fiamignano Equicola 16:30

Giovedi 2 giugno (XXVI giornata)

Alba Sant'Elia-Accademia Calcio Sabina ore 11:00

Castrum Donadei-Ginestra ore 11:00

Colle Salario-Valle del Peschiera ore 11:00

Fiamignano Equicola-Brictense ore 11:00

Olimpus Roma-Monterotondo ore 11:00

Palombara-Poggio San Lorenzo ore 11:00

Spes Poggio Fidoni-Castel Giubileo ore 15:00

Classifica