RIETI - Dopo una splendida cavalcata partita dall Terza categoria e culminata in Prima categoria è arrivato il primo anno di crisi per Selci che ha concluso la sua ultima annata con un’amara retrocessione in Seconda categoria. La dirigenza però non si è tirata indietro e ha effettuato un profonfo rinnovamento sia in campo che fuori: Federico Tessicini è il nuovo presidente mentre Tiziano Fioravanti è stato nominato team manager. La panchina invece è stata affidata a Simone Scaricamazza che avrà il compito di guidare i sabini nella stagione del riscatto. Domani, sabato 8 settembre, alle 21 a Selci la presentazione ufficiale della squadra.



IL TEAM MANAGER

Le parole di Tiziano Fioravanti: «Per me è stata un estate piena di emozioni, sono passato da responsabile delle juniores a questo nuovo ruolo e ho lavorato duramente. Abbiamo allestito una buona rosa fatta di giovani e di giocatori di esperienza. La società ha puntato su mister Simone Scaricamazza a cui è stato chiesto di fare un campionato tranquillo e dignitoso per quello che mi riguarda però, visto che sono ambizioso, vorrei puntare alle prime tre posizioni. Colgo l occasione per fare un in bocca al lupo a tutti gli avversari per un campionato pieno di divertimento».



IL PRESIDENTE

Sulla stessa lugnhezza d’onda il presidente Federico Tessicini: «Vogliamo innanzitutto privilegiare il lato educativo e sociale dello sport, per quanto riguarda il mio ruolo invece voglio mettere a disposizione la mia esperienza lavorativa come manager di Aria Sport a servizio di Selci, è una piccola realtà ma stiamo organizzando parecchie iniziative per crescere sotto tutti i punti di vista».



LO STAFF

Presidente : Federico Tessicini

Team manager : Tiziano Fioravanti

Allenatore : Simone Scaricamazza

Allenatore Juniores : Daniele Valenti e Massimo Tichetti

Addetto stampa : Giulia Proni

Dirigenti : Nello Loreti, Antonino Meoli, Alfio Ramazzotti, Margherita Piccarozzi, Alberto Colabianchi, Egisto Colamedici, Renzo Battella.



LA ROSA

Portieri : Mattia Nobili, Nicolò Zanghi.

Difensori : Gabriel Toma, Robert Fabi, Gabriele Mercuri, Paolo Mannucci, Ionut Cazan, Sacko Deen, Giampiero Sabuzi, Tommaso Giorgini, Lorenzo Nardi, Matteo Iacobelli.

Centrocampisti : Matteo Tessicini, Dimitri Gatti, Fabrizio Salvati, Thomas Di Paolo, Andrea De Laurentis, Ivan Tagliaferri, Luca Prudenti, Luca Florin, Matteo Carosi

Attaccanti : Marco Migliorelli, Ludovico Carosi, Massimo Tichetti, Marco Grossi, Lorenzo Borriello, Piero Di Giacobbe.

