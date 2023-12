Ginestra tenta l'impresa, Alba Cittareale cerca punti salvezza in casa, Forano recupera gara

RIETI - Saranno tre le squadre della provincia reatina in campo domani per le ultime gare del 2023. Si chiude infatti domani il quattordicesimo turno del campionato di Prima categoria con le due gare rimanenti del girone B. Trasferta complicata per il Ginestra di mister Peppino Tulli che proverà il colpaccio sul campo del Castrum Monterotondo, squadra che con una vittoria si porterebbe in testa alla classifica. Alle 15 sarà il turno dell’Alba Cittareale che, dopo due pareggi consecutivi, cerca punti importanti in chiave salvezza nel match interno contro l’ostica Castel Madama. In campo anche Forano, impegnato nel girone D di Seconda categoria: la squadra di mister Stefano Munzi, dopo gli innesti del mercato invernale, vuole recuperare terreno sul Sempione, capolista a 9 punti ma con due gare in più rispetto ai sabini, e per farlo partirà dalla trasferta di domani contro la Comunale Civitellese nel recupero della decima giornata.

Programma gare e arbitri

Prima categoria (Girone B – XIV giornata)

Ore 14.30

Castrum Monterotondo – Ginestra

Arbitro: Floriano Bracci di Viterbo

Ore 15

Alba Cittareale – Castel Madama

Arbitro: Giacomo Ressa di Roma 1

Seconda categoria (Girone D – X giornata)

Ore 14.30

Comunale Civitellese – Forano

Arbitro: Andrea Rizzo di Rieti

Classifica Girone B Prima Categoria

Civita Castellana 36

Palombara 35

Castrum Monterotondo 33

Guidonia 24

Casperia 21

Città di Fiano 19

Real Gavignano Ponzano, Poggio San Lorenzo, Valle del Salto, Castelnuovese, Castel Madama e Cittaducale 18

Ginestra 12

Passo Corese 11

Alba Cittareale 8

Brictense 1

*Castrum Monterotondo, Ginestra, Castel Madama e Alba Cittareale con una gara in meno

Classifica Girone D Seconda categoria

Sempione Calcio 28

Forano 19

Bravetta 18

Castel Giubileo e Real Flaiminio 17

Comunale Civitellese e Prima Porta Saxa Rubra 15

Fellas United 13

Faleria 12

Tevere Roma 11

Liberi Nantes 8

Vittoria Roma e Tor Sapienza 4

*Sempione Calcio una gara in più

**Forano e Comunale Civitellese una gara in meno