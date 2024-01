Prima: cinquina Valle del Salto, buon pari del Poggio San Lorenzo. Risultati e marcatori

RIETI - Si è chiuso il girone di andata nel girone B del campionato di Prima categoria. Nella quindicesima giornata tra le squadre reatine vince solamente Valle del Salto che supera 5-1 il Passo Corese. Buon pareggio del Poggio San Lorenzo che ferma sul 2-2 il Civita Castellana e allunga la striscia di risultati utili consecutivi. Pareggio esterno del Casperia sul difficile campo del Guidonia (2-2): gli aspresi vengono però scavalcati in classifica dal Castel Madama che ha battuto con un netto 6-1 il Real Gavignano Ponzano. Ko anche il Ginestra che cade in casa contro l’ultima in classifica Brictense (0-1). Cittaducale e Alba Cittareale si dividono la posta in palio nel match del San Francesco: 2-2 il risltato finale. Nelle altre gare, bene il Palombara di mister Davide Colantoni che con la vittoria esterna sul campo della Castelnuovese (1-2) chiude il girone di andata al secondo posto in classifica, dietro solamente al Castrum Monterotondo.

Risultati e marcatori (XV giornata)

Cittaducale – Alba Cittareale 2-2

Mamang, Lorenzoni (C), Ciogli, Ciogli (AC)

Ginestra – Brictense 0-1

Castel Madama – Real Gavignano Ponzano 6-1

Nocelli

Valle del Salto – Passo Corese 5-1

De Sanctis, De Sanctis, Creazzo, Ndoja, Anselmi (V), Banci (P)

Guidonia – Capseria 2-2

Polidori, Ubah

Poggio San Lorenzo – Civita Castellana 2-2

Panitti, Di Carlo

Città di Fiano – Castrum Monterotondo 0-3

Castelnuovese – Palombara 1-2

Classifica

Castrum Monterotondo 39

Palombara 38

Civita Castellana 37

Guidonia 25

Castel Madama 24

Casperia 22

Valle del Salto 21

Cittaducale 19

Poggio San Lorenzo 19

Città di Fiano 19

Real Gavignano Ponzano 18

Castelnuovese 18

Ginestra 12

Passo Corese 11

Alba Cittareale 9

Brictense 4