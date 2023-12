Prima: Poggio San Lorenzo fa cinquina, poker Valle del Salto, beffa Cittaducale. Risultati, marcatori e commenti

RIETI - Concluso il turno infrasettimanale del girone B di Prima categoria. La quattordicesima giornata, che si chiuderà con le gare di sabato (Castrum Monterotondo – Ginestra e Alba Cittareale – Castel Madama) ha visto due derby tra reatine. Pirotecnico il match del Rinalduzzi di Montopoli tra Casperia e Valle del Salto vinto dagli ospiti 4-3. Bene anche Poggio San Lorenzo che espugna il Di Tommaso di Passo Corese 5-1. Cade Cittaducale sul difficile campo di Palombara (3-2). Termina a reti bianche la sfida tra matricole del Valle Mentuccia tra Real Gavignano Ponzano e Città di Fiano. Sabato Ginestra affronterà il Castrum Monterotondo che, dopo il pareggio della capolista Civita Castellana, cerca il sorpasso in vetta, mentre al Vespasiano di Cittareale l’Alba ospiterà il Castel Madama.

Gare, marcatori e commenti (XIV giornata)

Casperia – Valle del Salto 3-4

Ubah, Ubah, Ubah (C), Ndoja, De Sanctis, De Sanctis, Creazzo (V)

Vittoria in rimonta per Valle del Salto che condanna Casperia al secondo ko consecutivo. Partono bene gli aspidi che vanno avanti 2-0 dopo pochi minuti, ma la reazione degli ospiti non si fa attendere e guidati da Ndoja e De Sanctis ribaltano la gara. Creazzo chiude la gara, non basta la tripletta di Ubah. Valle del Salto sale a 18 punti, mentre Casperia resta a 21.

Andrea Capulli, tecnico Casperia: «Peccato perdere così dopo aver ottenuto il doppio vantaggio e giocato molto bene nel primo tempo. Calo fisico e soprattutto di concentrazione con alcuni errori che non ti aspetti, a differenza degli avversari che hanno mostrato sul campo quella voglia di vittoria che noi non abbiamo avuto»

Giancarlo Senneca, tecnico Valle del Salto: «Una bella gara dove abbiamo avuto una grossa reazione dopo qualche incertezza iniziale. Non abbiamo mollato e tutti quelli che oggi sono scesi in campo hanno dato il massimo a conferma della nostra voglia di fare bene e conquistare una vittoria molto importante ottenuta contro una buona squadra».

Passo Corese – Poggio San Lorenzo 1-5

Confaloni (PC), Ciavattieri, Ciavattieri, Valentini, Di Giulio, Boni (PSL)

Non frena la corsa del Poggio San Lorenzo, battuto anche Passo Corese a domicilio 5-1. Nonostante il vantaggio dei padroni di casa, la squadra di mister Domenici esce alla distanza, rimonta pareggiando prima dell’intervallo e la ribalta definitivamente nella ripresa. Terzo successo in fila per Poggio San Lorenzo che sale a 18 punti. Passo Corese resta a 11.

Stefano Pasquini, allenatore Passo Corese: «Stiamo giocando con la juniores, avevamo molti squalificati ma nonostante tutto questi ragazzi non sono male, hanno solo bisogno di un po’ di esperienza, ci stiamo muovendo con la società per fare innesti che possano aiutarci sotto questo aspetto. Gara dominata nel primo tempo, non abbiamo raddoppiato per chiuderla e per un errore difensivo abbiamo subito il pareggio. Nella ripresa abbiamo fallito un’altra occasione per raddoppiare. I ragazzi si stanno impegnando tanto per seguire le mie indicazioni, l’applicazione e il lavoro fatto da loro mi lascia comunque qualcosa di positivo. Dobbiamo lavorare tanto, durante la pausa ci sarà modo in attesa di qualche innesto»

Emiliano Chiappalone, vice-allenatore Poggio San Lorenzo: «Primo tempo poco aggressivo da parte nostra e con poco palleggio, abbiamo subito il gol del Passo Corese e da lì in poi ci siamo sbloccati, chiudendo il primo tempo sull' 1 - 1 grazie al gol di Ciavattieri. Nella ripresa siamo rientrati in campo alzando il ritmo della gara, abbiamo verticalizzato di più e giocato spesso a due tocchi, in evidenza il nuovo arrivato Cesaretti, trovando il gol del 2 - 1 ancora con Ciavattieri che de fuori aria ha fatto un gran gol, poi in contropiede sono arrivati i gol di Valentini, Di Giulio e Boni.

Era importante fare risultato per continuare la scia positiva che sicuramente fa morale per la prossima gara contro la prima della classe. Siamo soddisfatti e fiduciosi per il proseguo del campionato avendo una rosa ormai completa e competitiva. Tutta la squadra, tutto lo staff , tutta la dirigenza desidera dedicare questa vittoria e questo momento al presidente Paolo Lucioli, che tanto si speso e prodigato per questa squadra, per questa società e gli auguriamo un buon Natale»

Real Gavignano Ponzano – Città di Fiano 0-0

Secondo pareggio interno consecutivo per il Real Gavignano Ponzano. Termina a reti inviolate il match con l’altra matricola Città di Fiano. Con questo punto Gavignano sale a 18 punti in classifica restando sempre a un punto di distanza rispetto proprio a Città di Fiano.

Palombara – Cittaducale 3-2

Uccellini V., Cann, Uccellini A. (P), Severoni, Mancini (C)

Non riesce il colpaccio al Cittaducale che cade negli ultimi minuti sul campo di Palombara. I gialloblu rimontano dopo l’1-0 iniziale firmato su rigore da Valerio Uccellini e vengono beffati all’ultimo respiro con la rete del definitivo 3-2 che regala tre punti preziosi al Palombara di mister Colantoni, adesso a meno uno dalla vetta. Cittaducale resta a quota 15 punti.

Davide Colantoni, allenatore Palombara: «Vorrei iniziare con il fare i complimenti ad un ragazzo degli allievi classe 2007. Un portiere “made in Palombara”, che ha risposto presente alla chiamata in una partita non facile a livello emotivo e di pressioni, sfoggiando una prestazione da veterano. Per quel riguarda la partita, è stata una gara al cardiopalma, che si è accesa nei minuti finali e dove siamo riusciti a ribaltarla nel recupero. La gara è stata giocata sotto ritmo e sotto le nostre potenzialità, complice un turno infrasettimanale che ci ha creato non poche difficoltà a livello di disponibilità in fatto di rosa. Dopo essere andati in vantaggio al 37’ con un rigore realizzato da Valerio Uccellini, nella ripresa abbiamo subito il pareggio e poi la rete dello svantaggio, complici 2 nostri errori. Nei minuti finali, abbiamo alzato il baricentro e con il carattere e la tenacia che riesce a tirare fuori questa squadra nei momenti di difficoltà siamo riusciti a portare a casa un risultato fondamentale. Ora cercheremo di sfruttare la pausa natalizia per recuperare forze e indisponibili per ripartire nei migliori dei modi al nuovo anno. Buone feste a tutti»

Marco Donati, allenatore Cittaducale: «Dispiace veramente tornare a casa a mani vuote dopo una splendida prestazione dei ragazzi che nonostante diverse assenze vincevano fino al 92'. Durante un inspiegabile recupero di 7 minuti allungati a 9 abbiamo sofferto le palle aeree con Cann loro protagonista. Un applauso a tutti i miei ragazzi , uno in particolare ad Andrea Mancini, che ha dimostrato anche oggi di essere di un’altra categoria. Buone feste a tutti gli appassionati di questo sport»

Brictense – Guidonia 4-4

Civita Castellana – Castelnuovese 0-0

Sabato 23 dicembre

Ore 14.30 Castrum Monterotondo – Ginestra

Ore 15 Alba Cittareale – Castel Madama

Classifica

Civita Castellana 36

Palombara 35

Castrum Monterotondo 33

Guidonia 24

Casperia 21

Città di Fiano 19

Real Gavignano Ponzano 18

Poggio San Lorenzo 18

Valle del Salto 18

Castelnuovese 18

Castel Madama 18

Cittaducale 15

Ginestra 12

Passo Corese 11

Alba Cittareale 8

*Castrum Monterotondo, Ginestra, Castel Madama e Alba Cittareale con una gara in meno