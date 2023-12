Prima: Il Poggio San Lorenzo di Domenici vince il derby col Casperia, cinquina Valle del Salto. Risultati, marcatori e commenti

RIETI - Sono soltanto due le squadre reatine che escono vittoriose dal tredicesimo turno del campionato di Prima categoria. Nel girone B erano due i derby tra le squadre della provincia. Comincia bene l’avventura di Domenici al Poggio San Lorenzo con il successo contro Casperia (2-1). Bene anche Valle del Salto che guadagna quota grazie al successo contro la Brictense (5-2). 1-1 al Valle Mentuccia tra Real Gavignano Ponzano e Alba Cittareale. Sconfitta di misura per Ginestra contro il Città di Fiano. Non possono nulla Cittaducale e Passo Corese che cadono rispettivamente contro la capolista Civita Castellana (0-5) e con la Castelnuovese (5-0). Soddisfazione per mister Colantoni che con il suo Palombara batte anche Castel Madama e resta in corsa per la vetta.

Risultati, marcatori e commenti (XIII giornata)

Poggio San Lorenzo – Casperia 2-1

Fusacchia, Ciavattieri (P), Nobili (C)

Buona la prima per mister Antonio Domenici sulla panchina del Poggio San Lorenzo. I rossoblù vincono il derby contro Casperia 2-1 e conquistano la seconda vittoria consecutiva. Ancora in gol il nuovo arrivato Matteo Fusacchia, ritorno con gol per Ciavattieri. Casperia accorcia nel finale con Enea Nobili ma non basta. Poggio San Lorenzo sale a 15 punti in classifica, mentre Casperia resta a 21.

Emilio Chiappalone, vice allenatore Poggio San Lorenzo: «Partita difficile, rimasta aperta fino alla fine, siamo andati in vantaggio con Fusacchia e trovato il secondo gol con Ciavattieri all’esordio. Sul finire della partita è arrivato il gol del Casperia che ha tenuto il risultato in bilico fino al fischio finale. Siamo soddisfatti dei nuovi innesti, che hanno fatto una buonissima gara come il resto dei compagni. Il mister Domenici, oggi all'esordio è molto soddisfatto del risultato ma ancor di più del comportamento del gruppo, in particolar modo dei leader, oggi più che mai del nostro portiere Ifilti, pilastro della squadra non solo sotto il profilo tecnico. Mercoledì ci aspetta un altra partita difficile, ma già da domani lavoreremo sul campo per prepararla al meglio»

Andrea Capulli, allenatore Casperia: «Partita non bellissima, il campo stretto non ha favorito nessuna delle due squadre. Ci hanno aspettato facendoci palleggiare, il possesso lo abbiamo avuto quasi sempre noi, ma non siamo riusciti a creare occasioni pericolose. Subiamo l’ennesimo gol su palla inattiva, la seconda rete deriva da un altro errore, lasciandogli l’uno contro uno. Siamo anche sfortunati, dopo aver accorciato abbiamo preso una traversa. A mio avviso il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Dobbiamo correggere i nostri errori e le nostre distrazioni, spero in una bella prestazione mercoledì, consapevoli che ci sono difficoltà tra assenze e il resto»

Valle del Salto – Brictense 5-2

De Sanctis A., De Sanctis A., Ndoja, Ndoja, Anselmi (V)

Valle del Salto conferma l’ottimo rendimento casalingo anche nella gara contro la Brictense. 5-2 per la squadra di mister Senneca che va avanti con la rete su punizione di De Sanctis. Gli ospiti pareggiano prima dell’intervallo, ma nella ripresa i padroni di casa tornano a fare gioco e vanno prima sul 3-1 e poi, dopo la rete della Brictense per il 3-2, dilagano sul 5-2 definitivo. 15 punti in classifica per Valle del Salto, Brictense ferma a zero.

Giancarlo Senneca, allenatore Valle del Salto: «Una buona prestazione in crescendo. Sono contento della prova offerta dai ragazzi soprattutto nella ripresa, siamo cresciuti giocando più alti e più in profondità. Siamo stati bravi a chiudere poi la gara quando si sono riavvicinati. La Brictense è una squadra che non merita la classifica che ha, anche contro di noi ha dimostrato un buon gioco. Tre punti importantissimi per la classifica, speriamo di fare risultato mercoledì contro Casperia per chiudere bene l’anno»

Real Gavignano Ponzano – Alba Cittareale 1-1

Migliorelli (G), Salgado (AC)

Si dividono la posta in palio Gavignano e Alba Cittareale al Valle Mentuccia. Succede tutto a inizio ripresa, con Salgado che risponde immediatamente a Migliorelli. Entrambe le squadre hanno occasioni per riaprirla ma non vengono sfruttate. Gavignano sale a 17, per Cittareale secondo pareggio consecutivo e 8 punti in classifica.

Marco Galassetti, allenatore Real Gavignano Ponzano: «C'è poco da dire dopo una gara del genere, dominata per larghi tratti. Purtroppo non siamo riusciti a fare il secondo gol malgrado abbiamo creato tanto. C'è rammarico per questo, dobbiamo essere più cinici e concreti in un campionato difficile dove ogni squadra può metterti in difficoltà.

Qualche fischio arbitrale non mi ha convinto ma non voglio appellarmi a questo o dire che non siamo riusciti a vincere per colpe arbitrali, siamo noi che non siamo riusciti a segnare dopo non aver saputo gestire il vantaggio ad inizio ripresa. Andiamo avanti, resettiamo e proseguiamo verso il prossimo impegno»

Fabio Santelli, vice allenatore Alba Cittareale: «Gara giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Abbiamo avuto tante chance per portarla a casa ma anche loro non sono stati da meno, tutto sommato guardando al computo delle occasioni penso che il pareggio sia il risultato giusto.Colgo l'occasione per mandare un forte abbraccio al nostro mister Masci che è dovuto rimanere a casa per problemi di salute. Gli siamo vicini»

Castelnuovese – Passo Corese 5-0

Niente da fare per Passo Corese, al Leprignano di Capena finisce 5-0 per la Castelnuovese. I coresini non riescono a invertire la rotta e cadono per la nona gara di fila.

Stefano Pasquini, tecnico Passo Corese: «Il risultato parla chiaro, ma la squadra è viva. Sto cercando l’assetto migliore per questi ragazzi, la squadra è giovane e va messa nelle migliori condizioni. Mercoledì abbiamo un’altra partita, proveremo a tirare fuori il meglio dai nostri ragazzi. Con il presidente stiamo cercando di aggiungere alla rosa qualche giocatore d’esperienza, con la speranza di poter contare su di loro nel 2024»

Cittaducale – Civita Castellana 0-5

Non può nulla Cittaducale contro la capolista incontrastata Civita Castellana. I gialloblu perdono 5-0 al San Francesco contro una formazione obiettivamente di un’altra categoria. Cittaducale si proietta subito alla prossima gara, quella di mercoledì contro Palombara.

Marco Donati, allenatore Cittaducale: «Partita contro una squadra obiettivamente fuori categoria ma nonostante ciò abbiamo disputato un ottimo primo tempo. Niente drammi e testa alla prossima»

Ginestra – Città di Fiano 0-1

Perde di misura il Ginestra in casa contro il Città di Fiano. Un autogol sfortunato dei padroni di casa basta agli ospiti per superare la formazione sabina. Ginestra resta ferma così a quota 12.

Peppino Tulli, allenatore Ginestra: «La fortuna non è dalla nostra parte ultimamente. Non abbiamo fatto una brutta gara, la prestazione c’è stata, purtroppo un autorete ci condanna ad un ko. Dobbiamo ripartire da quanto di buono abbiamo fatto. Sabato prossimo ci aspetta un impegno complicato, ma noi ce la giocheremo al massimo delle nostre potenzialità per provare a mantenere alto il morale e lavorare al meglio durante la pausa»

Castel Madama – Palombara 1-2

Macrì, Persichetti

Quarta vittoria consecutiva per il Palombara del mister reatino Davide Colantoni. Espugnato anche il campo di Castel Madama. Buona partenza di Palombara che sigla l’1-0 ma deve poi fare a meno di un uomo per l’espulsione del proprio portiere (fallo fuori area). Castel Madama agguanta il pari, ma nel finale Persichetti trova il jolly che vale tre punti pesanti. Palombara non perde il passo rispetto alle prime della classe.

Davide Colantoni, allenatore Palombara: «Un risultato fondamentale per noi, sia perché sul campo di Castel Madama non è facile trovare punti, sia per come si era messa la gara. Non mi piace parlare di arbitri, ma dopo il nostro vantaggio ha espulso il nostro portiere per un fallo dubbio e concesso un rigore a loro negandone uno solare a noi. Abbiamo dunque giocato più di un’ora in dieci, restando sempre in partita e nel finale i campi hanno portato benessere. La vittoria nel finale è preziosa, ci dà morale e ci permette di non mollare un centimetro rispetto alle altre contendenti. Devo fare i complimenti ai ragazzi, soprattutto ai subentrati, che in un momento difficile sono riusciti a restare in partita e a portare i tre punti. Mercoledì cercheremo il miglior risultato positivo preparandoci come meglio possiamo, Palombara è sempre viva e proverà a chiudere al meglio il 2023»

Guidonia – Castrum Monterotondo 0-2

Classifica

Civita Castellana 35

Castrum Monterotondo 33

Palombara 32

Guidonia 23

Casperia 21

Castel Madama 18

Città di Fiano 18

Real Gavignano Ponzano 17

Castelnuovese 17

Valle del Salto 15

Cittaducale 15

Poggio San Lorenzo 15

Ginestra 12

Passo Corese 11

Alba Cittareale 8

Brictense 0

*Cittaducale e Brictense con una gara in meno