Prima: Casperia espugna Cittaducale, Valle del Salto supera Ginestra. Risultati e marcatori

RIETI - Terminato anche l’undicesimo turno del campionato di Prima categoria. Nel girone B sorridono Casperia e Valle del Salto: gli aspidi battono a domicilio Cittaducale (2-0) con una doppietta di Ubah, che si conferma capocannoniere, mentre la squadra di mister Senneca supera Ginestra tra le mura amiche del De Amicis. Buona prova del Poggio San Lorenzo che ferma la corsa del Castrum Monterotondo con un 2-2 dopo l’addio dell’ex mister Lotto. Gavignano e Cittareale non possono nulla contro Civita Castellana e Palombara. Niente da fare anche per Passo Corese che, in una situazione ancora delicata, cade sul campo del Castel Madama (3-0).

Risultati e marcatori (XI giornata)

Alba Cittareale – Palombara 1-3

autogol (AC), Macrì, Fioravanti, Persichetti (P)

Cittaducale – Casperia 0-2

Ubah, Ubah

Poggio San Lorenzo – Castrum Monterotondo 2-2

Rossi, Filippi

Castel Madama – Passo Corese 3-0

Real Gavignano Ponzano – Civita Castellana 1-5

Barnabei (G)

Valle del Salto – Ginestra 2-1

De Sanctis A., Caldarelli (V), Lesyk (G)

Castelnuovese – Brictense 3-2

Guidonia – Città di Fiano 4-3

Classifica

Civita Castellana 29

Castrum Monterotondo 27

Palombara 26

Guidonia 20

Casperia 18

Castel Madama 18

Real Gavignano Ponzano 16

Città di Fiano 14

Castlenuovese 14

Cittaducale 12

Ginestra 12

Valle del Salto 12

Passo Corese 11

Poggio San Lorenzo 9

Alba Cittareale 6

Brictense 0

*Cittaducale e Brictense con una gara in meno