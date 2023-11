Prima: Ginestra vince il derby sabino, sospesa gara del Cittaducale. Risultati e marcatori

RIETI - Scorrono i titoli di coda sul decimo turno del campionato di Prima categoria. Nel girone B vittorie importanti nei derby reatini per Gavignano e Ginestra: i gavignanesi superano Passo Corese, squadra pronta a cambiare molti elementi in rosa, con un netto 5-0, mentre la squadra di mister Tulli vince di misura contro il Poggio San Lorenzo. Pareggio nello scontro diretto tra Casperia e Castel Madama (1-1). Escono sconfitte dai difficili campi di Civita Castellana e Guidonia l’Alba Cittareale, che perde 3-0 contro la capolista del girone B, e il Valle del Salto, superato 1-0 dai romani con qualche recriminazione.

Sospesa la gara tra Brictense e Cittaducale: nel secondo tempo, in occasione del gol del 3-3 degli ospiti, c’è stata un’invasione dei sostenitori della Brictense in campo per contestare la rete all’arbitro, il quale ha sospeso la gara. Si attendono i provvedimenti del giudice sportivo. Continua il buon periodo del Palombara di mister Davide Colantoni che si conferma al terzo posto con la vittoria esterna contro il Città di Fiano (2-1).

Risultati e marcatori (X giornata)

Birctense – Cittaducale sospesa nel secondo tempo sul 3-3

Pirri, Mancini, D’Amelia

Passo Corese – Real Gavignano Ponzano 0-5

Giovannelli, Migliorelli, Pennacchini P., Pennacchini P., D’Achille

Casperia – Palombara 1-1

De Angelis R.

Ginestra – Poggio San Lorenzo 1-0

Vittori T.

Civita Castellana – Alba Cittareale 3-0

Guidonia – Valle del Salto 1-0

Città di Fiano – Palombara 1-2

Macrì, Uccellini

Castrum Monterotondo – Castelnuovese 4-0

Classifica

Civita Castellana 26

Castrum Monterotondo 26

Palombara 23

Guidonia 17

Real Gavignano Ponzano 16

Castel Madama 16

Casperia 15

Città di Fiano 14

Cittaducale 12

Ginestra 12

Passo Corese 11

Castelnuovese 11

Valle del Salto 9

Poggio San Lorenzo 8

Alba Cittareale 6

Brictense 0