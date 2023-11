Prima: salta il fattore campo, colpi di Passo Corese (col nuovo tecnico) e Ginestra. Risultati e marcatori

RIETI - Il nono turno del girone B di Prima categoria si è chiuso ieri. Due le sfide tra le reatine, quello finito 2-2 tra Real Gavignano Ponzano e Casperia e quello vinto 3-0 dal Passo Corese del nuovo tecnico Vittorio Console sul campo dell’Alba Cittareale. Vittoria importante di misura per Ginestra che espugna il Leprignano di Capena battendo 1-0 la Castelnuovese. Pareggio interno comunque importante per la classifica del Valle del Salto contro Città di Fiano (2-2). Cade per la prima volta in casa il Poggio San Lorenzo che deve arrendersi contro Guidonia (0-2). Sconfitta interna anche per Cittaducale, superata 1-0 dal Castrum Monterotondo. Nelle altre gare, il Palombara di mister Davide Colantoni sfiora il colpaccio contro il Civita Castellana pareggiando 2-2 e interrompendo la corsa dei viterbesi.

Risultati e marcatori (IX giornata)

Alba Cittareale – Passo Corese 0-3

Terracina, Volponi, autogol

Castelnuovese – Ginestra 0-1

autogol

Cittaducale – Castrum Monterotondo 0-1

Poggio San Lorenzo – Guidonia 0-2

Real Gavignano Ponzano – Casperia 2-2

autogol, Nocelli (G), Polidori M., Ubah (C)

Valle del Salto – Città di Fiano 2-2

Dirdala, Gallina

Palombara – Civita Castellana 2-2

Taddei, Taddei (P)

Castel Madama – Brictense 10-0

Classifica

Civita Castellana 23

Castrum Monterotondo 23

Palombara 20

Casperia 14

Castel Madama 14

Guidonia 14

Real Gavignano Ponzano 13

Cittaducale 12

Passo Corese 11

Castelnuovese 11

Ginestra 9

Valle del Salto 9

Poggio San Lorenzo 8

Alba Cittareale 6

Brictense 0