Prima: nei derby poker di Casperia e Cittaducale, tris Valle del Salto. Risultati e marcatori

RIETI - Termina l’ottavo turno del girone B di Prima categoria. Nel fine settimana dei derby sorridono Casperia, Cittaducale e Valle del Salto che superano rispettivamente Alba Cittareale, Ginestra e Poggio San Lorenzo. Vittoria esterna anche per il Real Gavignano Ponzano che supera di misura la Brictense (0-1). Passo Corese deve arrendersi contro il Palombara: al Di Tommaso finisce 2-3 per la squadra di mister Colantoni che vince in rimonta e condanna i coresini alla quarta sconfitta consecutiva.

Risultati e marcatori (VIII giornata)

Brictense – Real Gavignano Ponzano 0-1

Migliorelli

Casperia – Alba Cittareale 4-1

Ramazzotti, Ubah, Ubah, De Angelis (C), Honores (AC)

Ginestra – Cittaducale 2-4

Lesyk, Falchetti (G), Gianfelice, Mancini, Mancini, Pirri (C)

Passo Corese – Palombara 2-3

Terracina, Uduh (PC), Bottigoni, Uccellini V., Cann (PL)

Valle del Salto – Poggio San Lorenzo 3-0

Ranieri, Anselmi, Tolomei

Castrum Monterotondo – Castel Madama 1-0

Città di Fiano – Civita Castellana 1-3

Guidonia – Castelnuovese 2-2

Classifica

Civita Castellana 22

Castrum Monterotondo 20

Palombara 19

Casperia 13

Città di Fiano 13

Cittaducale 12

Real Gavignano Ponzano 12

Guidonia 11

Castelnuovese 11

Castel Madama 11

Passo Corese 8

Valle del Salto 8

Poggio San Lorenzo 8

Ginestra 6

Alba Cittareale 6

Brictense 0