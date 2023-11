Prima: poker dell'Alba Cittareale, pari per Valle del Salto, P.S.Lorenzo e Cittaducale, ko le altre 4. Risultati e marcatori

RIETI - Si è concluso il settimo turno del girone B di Prima categoria. Un weekend non semplice per le reatine: vittoria solo per l’Alba Cittareale che cala il poker contro il fanalino di coda Brictense (4-1) e torna a muovere la classifica. Pareggio per Valle del Salto, che a Capena fa 2-2 contro la Castelnuovese, e per il Poggio San Lorenzo, che impatta 1-1 al Comunale contro il Città di Fiano. Non si ferma la capolista Civita Castellana che batte 2-1 il Passo Corese di mister Gerini. Secondo ko consecutivo per Casperia: gli aspresi cadono 2-0 sul campo del Palombara di mister Colantoni. Cittaducale guadagna un buon punto contro un Guidonia in forma (1-1). Seconda sconfitta di misura consecutiva per Ginestra che deve arrendersi sul campo del Castel Madama (1-0). Brutto ko interno per Gavignano che cade 4-1 al Valle Mentuccia contro la seconda in classifica Castrum Monterotondo.

Risultati e marcatori (VII giornata)

Alba Cittareale – Brictense 4-1

Diomande, Cirilli, Cirilli, Ciogli

Castelnuovese – Valle del Salto 2-2

De Sanctis A., Creazzo

Cittaducale – Guidonia 1-1

Colantoni

Civita Castellana – Passo Corese 2-1

Uduh

Palombara – Casperia 2-0

Gizzi, Uccellini

Poggio San Lorenzo – Città di Fiano 1-1

Di Carlo

Castel Madama – Ginestra 1-0

Real Gavignano Ponzano – Castrum Monterotondo 1-4

Nocelli

Classifica

Civita Castellana 19

Castrum Monterotondo 17

Palombara 16

Città di Fiano 13

Castel Madama 11

Casperia 10

Guidonia 10

Castelnuovese 10

Real Gavignano Ponzano 9

Cittaducale 9

Passo Corese 8

Poggio San Lorenzo 8

Ginestra 6

Alba Cittareale 6

Valle del Salto 5

Brictense 0