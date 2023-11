Prima: Real Gavignano e Poggio S. Lorenzo fanno il pieno, pari Valle del Salto-Cittaducale. Risultati e marcatori

RIETI - Sesto turno del campionato di Prima categoria negli archivi. L’infrasettimanale del girone B ha visto solo due delle otto reatine sorridere con le vittorie di Real Gavignano Ponzano e Poggio San Lorenzo rispettivamente su Ginestra e Castelnuovese. Pari tra Valle del Salto e Cittaducale. Sconfitte esterne per Alba Cittareale e Passo Corese, mentre Casperia deve arrendersi contro la capolista Civita Castellana.

Risultati, marcatori e commenti (VI giornata)

Casperia – Civita Castellana 1-5

Ubah

Troppa Civita Castellana per il Casperia che esce sconfitta dal match del Rinalduzzi di Montopoli per 5-1 contro la capolista. Aspresi che nel primo tempo passano in vantaggio con la rete di Ubah ma i viterbesi riescono a pareggiare prima dell’intervallo per poi ribaltare la gara definitivamente nel secondo tempo. Casperia chiude in doppia inferiorità numerica e nel finale subisce altre due reti. Si interrompe la striscia di vittorie consecutive della squadra di mister Capulli che resta a quota 10 punti.

Andrea Capulli allenatore Fcd Casperia: «Doverosi i complimenti al Civita Castellana squadra fisica, ben organizzata che gioca un bel calcio. Forse il punteggio finale viste le circostanze è un po’ troppo severo ma dopo essere rimasti in 9 era pressoché impossibile. Dispiacere per i ragazzi che dopo la bella vittoria di domenica scorsa hanno dato tutto giocando un magnifico primo tempo contro una squadra davvero forte. Rammarico per i due espulsi e per l’infortunio a Magnerini in vista di un altro match molto delicato che giocheremo in formazione largamente rimaneggiata. Andiamo avanti comunque verso i nostri obiettivi in un campionato che è lungo del quale siamo solo all’inizio».

Castrum Monterotondo – Alba Cittareale 4-2

Amara, Miguel

Terzo ko consecutivo per l’Alba Cittareale che deve arrendersi sul difficile campo del Castrum Monterotondo. 4-2 il finale con le reti di Amara e Miguel che accorciano le distanze ma non bastano per portare a casa punti. Cittareale resta dopo sei giornate a 3 punti in classifica.

Ginestra – Real Gavignano Ponzano 0-1

Bernocchi

Primo successo esterno per il Real Gavignano Ponzano che espugna il campo del Ginestra per 1-0. Decisiva la rete di Bernocchi nei primi minuti della gara che indirizza il match e regala i tre punti alla squadra di mister Galassetti. Gavignano sale a 9 punti, mentre Ginestra, alla prima sconfitta in casa, resta a 6.

Peppino Tulli, allenatore Ginestra: «Dispiace per il risultato maturato da un altro eurogol nei minuti iniziali. Abbiamo anche questa volta creato diverse occasioni e colpito l’ennesimo palo, ma davanti ci è mancato qualcosa per arrivare al gol. Come dico sempre, siamo un gruppo giovane, sono sempre più fiducioso nel potenziale dei miei ragazzi. Magari questa sconfitta darà loro ulteriore motivazione, non tutti i mali vengono per nuocere. Devo fare i complimenti a Gavignano, squadra che ha lottato con tanta voglia su ogni pallone, si è visto bene come questa sia una caratteristica della loro squadra. Adesso ci aspetta un altro bel test domenica contro Castel Madama».

Giovanni Giometti, dirigente Real Gavignano Ponzano: «Partita difficile viste le molte assenze causate dalla gara di domenica contro Guidonia. Faccio i complimenti ai nostri ragazzi per non essersi demoralizzati e aver risposto presente in un momento di difficoltà dando il massimo.

Giochiamo una partita di sacrificio, ma nonostante ciò riusciamo a conquistare 3 punti importanti per la classifica. I complimenti vanno anche a Ginestra per l’accoglienza e per la sportività».

Poggio San Lorenzo – Castelnuovese 3-2

Picchi, Di Carlo, Alesse

Ritrova il sorriso il Poggio San Lorenzo di mister Lotto che batte 3-2 la Castelnuovese. I padroni di casa riescono a sbloccarsi e a ritrovare un successo che mancava dalla seconda giornata di campionato. I rossoblu con questo risultato salgono a 7 punti in classifica.

Stefano Lotto, allenatore Poggio San Lorenzo: «Vittoria importante ottenuta contro una squadra ostica. I ragazzi hanno fatto un primo tempo fantastico con intensità alta e buone trame di gioco. Nel secondo tempo è affiorata un po’ di stanchezza ma con spirito di sacrificio siamo riusciti a portarla a casa».

Valle del Salto – Cittaducale 2-2

Dirdala, De Sanctis A. M. (V), De Fulgentiis, Gianfelice (C)

Finisce 2-2 la sfida tutta reatina tra Valle del Salto e Cittaducale. Passano due volte in vantaggio i padroni di casa, prima con Dirdala e poi con De Sanctis ma la squadra di mister Donati riesce a reagire su calcio piazzato.

Giancarlo Senneca, allenatore Valle del Salto: Un’ottima prestazione da parte dei ragazzi, abbiamo dato in campo tutto e fatto una grande gara contro un’ottima squadra. Sono molto contento dell’approccio, non avevo dubbi che sarebbe stato positivo, nonostante gli indisponibili per squalifica. Una prova che mi lascia molto soddisfatto e fiducioso per le prossime gare. Devo fare anche i complimenti al direttore di gara, davvero di alto livello».

Marco Donati, allenatore Cittaducale: «Su un campo sempre difficile abbiamo ottenuto un buon pareggio. Il lato più soddisfacente è quello di aver dato spazio ai molti giovani che abbiamo in rosa che hanno dato un grande contributo. Andiamo avanti e ci prepareremo per affrontare domenica Guidonia fra le mura amiche».

Città di Fiano – Passo Corese 2-0

Secondo ko di fila per il Passo Corese. Il Città di Fiano vince 2-0 portandosi in vantaggio su calcio di rigore e raddoppiando nel finale. Passo Corese crea ma non riesce a sfondare. I coresini restano così a 8 punti in classifica.

Claudio Gerini, allenatore Passo Corese: «Abbiamo giocato una buona gara, nonostante il risultato non sia dalla nostra. Loro sono passati in vantaggio alla prima vera azione con un calcio di rigore, purtroppo noi abbiamo preso due traverse e nel finale, sbilanciandoci a caccia del pareggio, abbiamo subito la seconda rete su contropiede. Gara positiva sotto l’aspetto del gioco, negativa sotto quello del risultato».

Brictense – Palombara 1-5

Guidonia – Castel Madama 4-0

Classifica

Civita Castellana 16

Castrum Monterotondo 14

Palombara 13

Città di Fiano 12

Casperi 10

Real Gavignano Ponzano 9

Guidonia 9

Castelnuovese 9

Cittaducale 8

Passo Corese 8

Castel Madama 8

Poggio San Lorenzo 7

Ginestra 6

Valle del Salto 4

Alba Cittareale 3

Brictense 0