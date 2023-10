Prima: sorridono Casperia, Cittaducale e Ginestra. Risultati, marcatori e commenti

RIETI - Archiviato anche il quinto turno del campionato di Prima categoria. Nel girone B si sono giocati diversi scontri e derby tra le squadre reatine, a partire da quello d’alta quota tra Passo Corese e Casperia vinto di misura dagli aspresi. Primo successo stagionale per Ginestra che espugna il Tito Flavio Vespasiano di Cittareale battendo per 1-0 l’Alba. Conferma l’imbattibilità casalinga il Cittaducale che supera il Poggio San Lorenzo per 2-0. Primo ko interno per Gavignano che cade al Valle Mentuccia contro il Guidonia (1-2). Passo falso per il Valle del Salto che in nove deve arrendersi contro il Castel Madama (5-0). Mercoledì le squadre torneranno in campo per l’infrasettimanale.

Risultati, marcatori e commenti (V giornata)

Passo Corese – Casperia 0-1

De Angelis F.

Vittoria per Casperia che fa suo il derby tutto sabino contro Passo Corese. Decisiva la rete ad inizio ripresa di Federico De Angelis, in una gara poi molto spigolosa chiusa in 9 dai padroni di casa. Per gli aspresi si tratta del terzo successo consecutivo che vuol dire 10 punti in classifica dopo cinque giornate. Passo Corese resta a 8.

Claudio Gerini, allenatore Passo Corese: «Non sono solito accampare scuse perché non è nel mio stile ma oggi dico che la gara è stata pesantemente condizionata da alcune decisioni arbitrali. Dopo un quarto d'ora contavamo già 4 ammoniti, ogni fallo corrispondeva a un giallo poi altre ammonizioni e due espulsi. I giocatori condizionati e la gara si è inevitabilmente innervosita e questo non ci ha certo agevolato. Anche sul loro gol a mio giudizio c'era una evidente carica sul nostro portiere che invece ha preso il giallo e sul finale il rosso con l'inevitabile squalifica che ora arriverà in vista della prossima gara. Mi dispiace e c'è tanto rammarico, la partita l'avevamo preparata bene in settimana e invece alla fine l'abbiamo giocata portandola sui binari che voleva il Casperia».

Sandro Adami, tecnico Casperia: «Vittoria pesante e importante su un campo difficilissimo come questo di Passo Corese. C'è grande soddisfazione e gioia per il risultato e soprattutto per l'atteggiamento della squadra che ha interpretato questa gara come meglio non avrebbe potuto. Ho fatto i complimenti ai ragazzi invitandoli a restare umili e coi piedi per terra. Siamo alla seconda vittoria consecutiva in trasferta ma siamo ancora solo all'inizio e bisogna continuare a lavorare con impegno, a testa bassa e con sacrificio. Solo così riusciremo a toglierci delle soddisfazioni».

Alba Cittareale – Ginestra 0-1

Falchetti

Primo successo stagionale per Ginestra che espugna il Tito Flavio Vespasiano per 1-0. Il gol partita nel finale di gara lo sigla Falchetti che regala alla squadra di mister Tulli i tre punti. Per l’Alba si tratta della seconda sconfitta consecutiva.

Giovanni Masci, allenatore Alba Cittareale: «Nel primo tempo siamo entrati in campo troppo nervosi e Ginestra ne ha approfittano creando alcune occasioni. Nel secondo tempo siamo andati bene e abbiamo avuto delle chance ma non siamo riusciti a segnare. A tre minuti dalla fine Ginestra in contropiede ci ha sfortunatamente sorpreso».

Peppino Tulli, allenatore Ginestra: «Una bella vittoria maturata nel finale, avremmo potuto segnare anche prima viste le occasioni create, ma i ragazzi sono stati encomiabili. Finalmente il risultato ci premia. La squadra è giovane, spesso ci capita di incontrare gente molto più esperta di noi visto che quest’anno è stata tolta la regola degli under, ma la gestione dei ragazzi sta funzionando bene e i primi frutti si stanno vedendo. Io pretendo tanto da loro, il margine di crescita c’è. Adesso ci prepariamo per mercoledì, ci aspetta un’altra bella sfida».

Cittaducale – Poggio San Lorenzo 2-0

Mancini, Mancini

Torna a vincere il Cittaducale nello scontro tutto reatino con il Poggio San Lorenzo.

Si tratta della seconda vittoria consecutiva al San Francesco. Decisiva la doppietta del centrocampista gialloblu Andrea Mancini. La matricola sale così a 7 punti, mentre il Poggio San Lorenzo, alla terza sconfitta esterna stagionale, resta a 4.

Marco Donati, allenatore Cittaducale: «Gara ben giocata dai ragazzi e meritatamente vinta per quanto abbiamo espresso in campo contro Poggio San lorenzo, squadra dove sono stato benissimo nelle ultime 2 stagioni. Tutta la squadra e la dirigenza dedicano la vittoria al nostro dirigente Alberto Vallocchia per una pronta guarigione».

Stefano Lotto, allenatore Poggio San Lorenzo: «Nel primo tempo abbiamo sofferto il palleggio e la qualità del Cittaducale e lo abbiamo chiuso meritatamente sotto. Per quanto riguarda il secondo tempo ho fatto i complimenti ai ragazzi per atteggiamento e voglia di rimanere in partita avendo due o tre occasioni per riaprirla, senza successo però. Testa alla prossima».

Castel Madama – Valle del Salto 5-0

Brutto scivolone per il Valle del Salto che cade sul campo del Castel Madama per 5-0. Gara subito in salita con gli ospiti costretti all’inferiorità numerica dopo appena dieci minuti, per poi rimanere addirittura in nove da metà primo tempo e andare sotto di due reti all’intervallo. Nella ripresa la squadra prova come può a reagire, crea occasioni ma nel finale subisce le reti che chiudono la gara.

Massimo Tagliaccica, presidente Valle del Salto: « La nostra società fa come tutte le altre sacrifici importanti per stare in questa categoria e per questo pretende rispetto. Non è possibile andare sui campi la domenica e trovare arbitri con un atteggiamento simile. Ci faremo sentire anche nelle sedi opportune, non è la prima volta che abbiamo a che fare con direttori di gara del genere, con cui neanche il capitano può conferire, il nostro oggi è stato espulso per aver chiesto delucidazioni sulla convalida di una rete dubbia. Noi come società abbiamo deciso di multare i giocatori che prendono espulsioni evitabili, ma in queste condizioni non mi sento di punire i miei ragazzi. Al di là dei singoli episodi, con gol dubbi e rigori negatici, pretendiamo rispetto e equità».

Real Gavignano Ponzano – Guidonia 1-2

Luca

Primo passo falso interno per il Real Gavignano Ponzano che viene superato al Valle Mentuccia dal Guidonia per 2-1. La rete di Florin Luca vale solo per il momentaneo pareggio, ma poi gli ospiti raddoppiano e portano a casa il bottino pieno. Per Gavignano seconda sconfitta consecutiva.

Marco Galassetti, allenatore Real Gavignan Ponzano: «C'è rammarico per la sconfitta in casa dopo due anni di imbattibilità e soprattutto perché meritavamo il pari contro una squadra candidata alla vittoria del campionato. Abbiamo preparato e disputato una buona gara di sacrificio e corsa, gli episodi non ci sono stati a favore. Arbitraggio non all'altezza. Faccio i complimenti ai miei ragazzi e al Guidonia in campo e fuori».

Palombara – Castrum Monterotondo 2-3

Civita Castellana – Brictense 3-1

Castelnuovese – Città di Fiano 0-1

Classifica

Civita Castellana 13

Castrum Monterotondo 11

Casperia 10

Palombara 10

Castelnuovese 9

Città di Fiano 9

Passo Corese 8

Castel Madama 8

Cittaducale 7

Real Gavignano Ponzano 6

Ginestra 6

Guidonia 6

Poggio San Lorenzo 4

Alba Cittareale 3

Valle del Salto 3

Brictense 0