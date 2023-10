Prima: Passo Corese e Casperia corsare, Valle del Salto vince il derby col Real Gavignano. Risultati e marcatori

RIETI - Terminato il quarto turno del campionato di Prima categoria. Il fine settimana appena trascorso ha raccontato i seguenti risultati nel girone B: ritorno al successo per Passo Corese che cala il poker in sul campo della Brictense (2-4) e si porta a meno due dalla vetta. Vittoria esterna anche per Casperia che infila il secondo successo consecutivo: gli aspresi battono 1-2 a domicilio il Città di Fiano grazie alla doppietta di Ubah. Prima gioia in campionato per Valle del Salto che fa suo il duello reatino contro il Real Gavignano Ponzano grazie alle due reti di Andrea Mattia De Sanctis (2-1). Pari tra Poggio San Lorenzo e Castel Madama (1-1) con il rigore di Laureti messo a segno per i padroni di casa (in foto). Buona prova del Ginestra che ferma la corsa della capolista Palombara con la rete di Lesyk nel finale che vale l’1-1. Sconfitte esterne invece per Cittaducale e Alba Cittareale che cadono rispettivamente sui campi della Castelnuovese (2-0) e Guidonia (6-2).

Risultati e marcatori (IV giornata)

Brictense – Passo Corese 2-4

Ndoja, Ndoja, Uduh, Lucivero

Castelnuovese – Cittaducale 2-0

Ginestra – Palombara 1-1

Lesyk

Poggio San Lorenzo – Castel Madama 1-1

Laureti

Città di Fiano – Casperia 1-2

Ubah, Ubah

Guidonia – Alba Cittareale 6-2

Scardaoni, Ciogli

Valle del Salto – Real Gavignano Ponzano 2-1

De Sanctis A., De Sanctis A. (V), Nocelli (G)

Castrum Monterotondo – Civita Castellana 1-1

Classifica

Civita Castellana 10

Palombara 10

Castelnuovese 9

Passo Corese 8

Castrum Monterotondo 8

Casperia 7

Real Gavignano Ponzano 6

Città di Fiano 6

Castel Madama 5

Cittaducale 4

Poggio San Lorenzo 4

Valle del Salto 3

Ginestra 3

Alba Cittareale 3

Guidonia 3

Brictense 0