Prima: Real Gavignano fa il bis, primi squilli per Alba Cittareale, Casperia e Cittaducale. Risultati e marcatori

RIETI - Si è concluso anche il terzo turno del campionato di Prima categoria. Il girone B ha visto tra le assolute protagoniste di giornata diverse squadre reatine. Bene Casperia che trova il primo successo stagionale battendo con un netto 4-1 la Brictense. Prima vittoria anche per Cittaducale che al San Francesco supera 2-1 Città di Fiano grazie a una doppietta di Pirri. Il gol di Diomande decide il match tra Alba Cittareale e Valle del Salto regalando alla formazione di mister Masci i primi tre punti in campionato. Secondo successo casalingo consecutivo per il Real Gavignano Ponzano che batte con un secco 4-0 Poggio San Lorenzo e si conferma nei piani alti della classifica dopo un ottimo avvio. Primo ko per Ginestra che cade 1-0 sul difficile campo di Civita Castellana. Secondo pareggio consecutivo per Passo Corese che al Di Tommaso non va oltre lo 0-0 contro il Castrum Monterotondo.

Risultati e marcatori (III giornata)

Alba Cittareale – Valle del Salto 1-0

Diomande S.

Casperia – Brictense 4-1

Ubah, Ubah, De Angelis R., Guidi

Cittaducale – Città di Fiano 2-1

Pirri, Pirri

Passo Corese – Castrum Monterotondo 0-0

Real Gavignano Ponzano – Poggio San Lorenzo 4-0

Barnabei, Migliorelli, Recchia, Rechia

Civita Castellana – Ginestra 1-0

Castel Madama – Castelnuovese 1-0

Palombara – Guidonia 3-2

Classifica

Civita Castellana 9

Palombara 9

Castrum Monterotondo 7

Real Gavignano Ponzano 6

Città di Fiano 6

Castelnuovese 6

Passo Corese 5

Casperia 4

Cittaducale 4

Castel Madama 4

Alba Cittareale 3

Poggio San Lorenzo 3

Ginestra 2

Valle del Salto 0

Guidonia 0

Brictense 0