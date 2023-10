Prima: sorride solo il Poggio San Lorenzo, reti inviolate in Ginestra-Passo Corese. Risultati e marcatori

RIETI - Terminato anche il secondo turno del campionato di Prima categoria. Una sola vittoria in un turno sfortunato per gran parte delle squadre reatine. Vince 3-1 il Poggio San Lorenzo (in foto) nel derby contro l’Alba Cittareale. Beffa per Cittaducale che viene raggiunto all’ultimo minuto sull’1-1 dal Castel Madama dopo un clamoroso gol del portiere ospite. Finisce a reti bianche lo scontro tutto sabino tra Ginestra e Passo Corese. Casperia cade sul campo del Castrum Monterotondo 4-3 dopo aver rimontato dopo il 2-0 di fine primo tempo ma venendo beffata nel finale. Prima sconfitta anche per il Real Gavignano Ponzano che cade sul campo della Castelnuovese (1-0). Sconfitta casalinga per Valle del Salto che cade 3-1 contro Palombara nel finale.

Risultati e marcatori (II giornata)

Castelnuovese – Real Gavignano Ponzano 1-0

Castrum Monterotondo – Casperia 4-3

Ramazzotti L., Pezza, Ubah (C)

Cittaducale – Castel Madama 1-1

Gianfelice (C)

Ginestra – Passo Corese 0-0

Poggio San Lorenzo – Alba Cittareale 3-1

Panitti, Massimi, Rossi (P), Honores (C)

Vallo del Salto – Palombara 1-3

Ranieri (V)