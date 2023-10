Sorridono Gavignano e Passo Corese, ko esterni per Poggio San Lorenzo e Valle del Salto. Risultati, marcatori e commenti

RIETI - È tornata la Prima categoria. Questo fine settimana è andato in scena il primo turno del girone B con 8 reatine in campo. Vincono in casa Passo Corese e Real Gavignano Ponzano, rispettivamente contro Guidonia e Cittaducale. Pareggio nel derby tra Casperia e Ginestra. Cade in casa Alba Cittareale che sotto di due uomini perde in rimonta nel finale contro la Castelnuovese. Sconfitte esterne per Valle del Salto (3-1 contro Civita Castellana) e Poggio San Lorenzo, con i rossoblu che in inferiorità numerica crollano sul campo di Palombara (2-0).

Risultati, marcatori e commenti (I giornata)

Passo Corese – Guidonia 2-1

Uduh, Volponi (P), Gubinelli (G)

Successo casalingo per Passo Corese che tra le mura amiche del Di Tommaso batte 2-1 Guidonia dopo una buona gara. Uduh porta avanti i coresini a fine primo tempo, nella ripresa Volponi (una rete e un assist per lui) raddoppia con un gran gol in solitaria. Gli ospiti con il gol di Gubinelli nel recupero accorciano senza raggiungere però i coresini che portano a casa i tre punti.

Claudio Gerini, allenatore Passo Corese: «Vittoria importante e direi meritata. Non si può che essere soddisfatti per come i ragazzi hanno interpretato la gara. Nel primo tempo in alcuni frangenti abbiamo sofferto per la loro disposizione in campo, poi dopo aver parlato con i ragazzi all’intervallo, abbiamo trovato le contromisure e siamo cresciuti dal punto di vista del gioco e delle occasioni. Siamo solo alla prima giornata, c’è da lavorare e soprattutto aspettare il rientro di tre pedine importanti che oggi erano assenti e che andranno a completare l’organico».

Casperia – Ginestra 1-1

Guidi (C), Ciavattieri rig. (G)

Finisce 1-1 lo scontro tutto sabino tra Casperia e Ginestra: al Rinalduzzi di Montopoli vanno avanti gli aspresi nella ripresa con Guidi prima di essere raggiunti a un quarto d’ora dalla fine dalla rete di Ciavattieri su calcio di rigore.

Andrea Capulli, tecnico Casperia: «Siamo un gruppo giovane che deve crescere ed abituarsi al ritmo campionato. Il caldo oggi si è fatto sentire ed abbiamo sofferto troppo in diversi momenti della gara calando inevitabilmente. Accettiamo comunque questo pareggio per quanto si è visto sul campo da parte di ambedue le squadre».

Peppino Tulli, direttore sportivo Ginestra: «Una buona gara d'inizio stagione in cui non si può ancora giudicare il reale valore del gruppo, formato nel nostro caso da tanti giovani inseriti recentemente. C'è comunque voglia e impegno per crescere e sicuramente per ottenere in futuro buoni risultati».

Civita Castellana – Valle Del Salto 3-1

Savlatori, Giovannetti, Ippoliti (C), De Sanctis (V)

Perde in casa del Civita Castellana il Valle del Salto: finisce 3-1 per i viterbesi, con i padroni di casa avanti di due lunghezze già all’intervallo. Agli ospiti non basta la rete di De Sanctis del definitivo 3-1 nella ripresa.

Giancarlo Senneca, allenatore Valle del Salto: «Abbiamo giocato contro un’ottima squadra, in una trasferta durissima vista la distanza e le ore di viaggio, ma non cerco alibi di alcun tipo. Siamo andati bene nei primi venti minuti creando anche grandi occasioni da gol, specialmente una con De Sanctis, poi loro sono andati meritatamente in vantaggio per poi raddoppiare. Nella ripresa un arbitraggio non all’altezza ha condizionato un po’ la gara, sia a noi che a loro, con parecchi cartellini nonostante la gara fosse onesta e tranquilla. Ripeto, non cerco alibi, dobbiamo lavorare ancora molto, siamo partiti in sordina anche a causa di una dura e pesante preparazione, puntiamo a riuscire meglio nelle prossime gare. Dobbiamo fare i punti necessari per la salvezza, poi penseremo al resto».

Alba Cittareale – Castelnuovese Calcio 2-3

Ciogli, Cirilli (AC), De Santis, Orazi, Donato (C)

Sconfitta anche Alba Cittareale che al Tito Flavio Vespasiano cade 2-3 contro la Castelnuovese: padroni di casa in vantaggio sul finale di primo tempo grazie alla rete di capitan Ciogli, l’Alba è costretta alla doppia inferiorità numerica a causa delle espulsioni proprio di Ciogli e di Gouhie; la Castelnuovese ribalta così la gara ma Cittareale con Cirilli raggiunge il 2-2 con Cirilli prima della rete nel finale di Donato che chiude i conti sul 2-3 e regala i tre punti agli ospiti.

Giovanni Masci, allenatore Alba Cittareale: «È stata una gara pesantemente condizionata dalle scelte arbitrali non posso davvero rimproverare nulla ai ragazzi che hanno fatto un primo tempo concentrato e senza sbavature.

Nel secondo tempo, in inferiorità numerica addirittura avevamo riacciuffato il pareggio. La squadra ha dato tutto».

Palombara – Poggio San Lorenzo 2-0

Uccellini, Paolucci

Cade anche il Poggio San Lorenzo: la squadra di mister Lotto esce sconfitta 2-0 dal campo del Palombara: dopo un buon avvio degli ospiti, il Poggio San Lorenzo si ritrova in inferiorità numerica nella ripresa e alla lunga deve cedere alle offensive dei padroni di casa.

Stefano Lotto, allenatore Poggio San Lorenzo: «Dopo un avvio un po' contratto i ragazzi hanno fatto un ottimo primo tempo con acume tattico e concentrazione sfiorando su palla inattiva per ben due volte il vantaggio. Nei primi 15 minuti della ripresa il copione non è cambiato fino all'espulsione per doppio giallo del nostro difensore centrale: da lì in poi è stata dura per dimensioni del campo e la stanchezza. Sono contento però della prestazione dei ragazzi che sono rimasti in partita fino a 5 minuti dalla fine contro una squadra forte una tra le pretendenti alla vittoria finale».

Real Gavignano Ponzano - Cittaducale 3-2

Nocelli, Scarinci, Gherardo Y. (G), Mamang, Simoncelli (C)

Finisce 3-2 al Valle Mentuccia lo scontro tra le due neopromosse Real Gavignano Ponzano e Cittaducale. Avanti gli uomini di Galassetti con Nocelli prima del rigore sbagliato da Gianfelice e il pari di Mamang. Scarinci prima dell’intervallo riporta avanti i suoi con un eurogol dalla distanza e nella ripresa Yuti Gherardo di testa sigla il 3-1. La rete di Simoncelli a cinque minuti dalla fine riapre la gara ma Cittaducale non riesce a trovare la via del pari e Gavignano conquista il primo successo stagionale.

Yuri Gherardo, attaccante Real Gavignano Ponzano: «Era importante partire con il piede giusto e con i tre punti. Quest’anno abbiamo una rosa lunga con molti elementi in grado di darci una mano dall’inizio o a gara in corso. Oggi siamo partiti bene e nelle ripresa abbiamo consolidato il vantaggio. Potevamo gestire meglio sul 3-1 ed evitare di rischiare il pari nei minuti finali ma tutto sommato la squadra ha retto. Questa vittoria ci dà fiducia per i prossimi impegni».

Danilo Degano, dirigente Cittaducale: «Abbiamo pagato caro diversi errori, le due reti del primo tempo nascono su due disattenzioni. Siamo una squadra con alcuni meccanismi ancora da rodare, alcuni segnali positivi si sono intravisti oggi, come l’atteggiamento e la voglia di restare sempre in partita. Un plauso va comunque fatto a Gavignano, squadra che lo scorso anno ha vinto il campionato di Seconda e che conosciamo bene. Andiamo avanti, sappiamo che c’è ancora molto su cui lavorare in vista delle prossime gare».

Brictense – Castrum Monterotondo 1-3

Castel Madama – Città di Fiano 1-2

Classifica

Passo Corese, Real Gavignano Ponzano, Castrum Monterotondo, Civita Castellana, Palombara, Castelnuovese e Città di Fiano 3 punti

Casperia e Ginestra 1 punto

Alba Cittareale, Cittaducale, Poggio San Lorenzo, Valle del Salto, Guidonia, Castel Madama e Brictense 0 punti