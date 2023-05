Prima: vincono Città di Rieti, Accademia Sabina e Alba Sant'Elia. Risultati e marcatori

RIETI - Termina un'altra giornata del campionato di Prima categoria, sette i match giocati con risultati che hanno favorito le reatine e match che hanno come sempre dato spettacolo in questa quartultima giornata della stagione 2022/2023.

Ottima vittoria per il Città Di Rieti, impegnato in mattinata ospite del Castrum Monterotondo vince con un netto 1-3, grande partita degli uomini di Pagliarini che grazie ad una doppietta del solito De Dominicis e il goal di Pasqualini calano un tris secco al team eretino che gli permette cosi di riguadagnare tre ottimi punti sul Monterotondo 1935 (che oggi osservava il turno di riposo) e di portarsi a meno uno dalla vetta, per continuare a sognare la promozione, sia sul fronte campionato che sul fronte coppa, fermato invece il Castrum Monterotondo che resta a 37 al sesto posto in classifica.

Ottima vittoria anche per l’Accademia Calcio sabina, impegnata nel pomeriggio, in casa, nel big match contro il Soratte trionfa con l’incredibile risultato di 4-3. Partita bellissima che vede gli ospiti partire meglio, difatti grazie alle reti di Paolini al quindicesimo e Italiano al trentacinquesimo è il Soratte a comandare la gara, non mollerà mai però l’Accademia che al quarantesimo trova la rete che dimezza lo svantaggio con Marchegiani e torna negli spogliatoi con un goal da recuperare. Secondo tempo che si apre nel migliore dei modi per i sabini che dopo dieci minuti ritrovano il pareggio sempre con Marchegiani che dopo un’ottima azione di squadra insacca in rete. Passeranno però pochi minuti e sarà il Soratte a ritrovare il vantaggio con Montefoschi che approfitta di un errore difensivo e riporta in vantaggio i suoi. Non perde campo l’Accademia che continua a spingere e al settantesimo trova il goal del 3-3 con il solito Marchegiani, oggi straripante realizza una tripletta e pareggia i conti. Passano poi altri dieci minuti e arriva anche il quarto goal con Benedetti che chiude una bella azione partita dalla difesa e regala ai suoi una domenica di grande festa. Tre punti per l’Accademia che sale a quota 37 e aggancia il Castrum Monterotondo, fermato invece il Soratte che resta al terzo posto con 47 punti.

Domenica da ricordare anche per l’Alba Sant’Elia, impegnata sempre in mattinata in casa contro l’Accademia Sporting Roma trionfa con il risultato di 2-1. Grandissima partita dei reatini che dopo aver subito il goal dello svantaggio al venticinquesimo del primo tempo non scendono d’intensità e prima recuperano con Di Carlo al quarantesimo minuto e poi trovano l’insperato goal del definitivo vantaggio nel secondo tempo con Ciogli che, freddo sotto porta regala il due a uno ai padroni di casa, di lì in poi tante occasioni per ambedue con il match che si chiude 2-1 in favore dei reatini che guadagnano tre punti d’oro e agganciano Brictense a 18.

Termina in pareggio invece lo scontro salvezza tra Brictense e Ginestra, gara bellissima che vede le due squadre lottare fin da subito su ogni pallone, parte bene il Ginestra che al quindicesimo riesce a trovare il goal del vantaggio con Micarelli, si distrae però il team allenato da Leoni che nel giro di otto minuti si fa rimontare e chiude il primo tempo in svantaggio 2-1. Secondo tempo in cui cresce però il gioco dei sabini, difatti riescono a trovare il goal del pareggio con Valzecchi che dalla distanza realizza un goal magnifico e riporta il pallone a centrocampo.

Di lì in poi solo Ginestra che fallisce anche due occasioni importanti per riportarsi in vantaggio e match che si chiude sul 2-2. Ottimo punti per i sabini che però vedono il proprio destino appeso a un filo viste le tre giornate rimanenti e i nove punti di distanza dal penultimo posto. Guadagna un punto anche Brictense che sale a 18 al tredicesimo posto.

Termina in pareggio anche la gara tra Casperia e Football Jus, giocato in mattinata al Rinalduzzi di Montopoli. Match ricco di occasioni per ambedue le squadre che nonostante riescano a costruire tanto peccano di precisione e chiudono il match a reti bianche. Un punto a testa con i sabini che vanno a 32 all’ottavo posto, resta al quinto posto il Football Jus con 39 punti.

Pareggio interno anche per il Poggio San Lorenzo, impegnato nel pomeriggio contro il Castelnuovese calcio non va oltre l’uno a uno. Gara sfortunata per i padroni di casa che restano in dieci al venticinquesimo del primo tempo per l’espulsione di Caan, restano comunque concentrati i sabini che trovano il vantaggio al trentesimo con De Angelis che, freddo dagli undici metri porta in vantaggio i suoi e primo tempo che si chiude sull’uno a zero. Secondo tempo che parte bene per i padroni di casa che nonostante l’inferiorità numerica macinano gioco e sfiorano più volte il goal del 2-0. Sabini sfortunati nel finale che all’ottantottesimo su una mischia in area subiscono il goal del pareggio che sancirà di lì a poco il temine del match. Un punto a testa con i padroni di casa a 27 all’undicesimo posto, ospiti a 25 al dodicesimo.

Domenica da dimenticare per il Fiamignano Valle Del Salto, impegnato in esterna, ospite del III municipio Calcio cade per 1-3. Match che parte male per gli equicoli che non riescono a imporre il loro gioco e chiudono il primo tempo sotto di due reti. Secondo tempo che parte bene per gli equicoli che trovano subito la rete con il solito Ranieri Andrea e si portano stabilmente nella metà campo avversaria. Tante occasioni per gli equicoli che però non riescono a sfruttare al meglio e sul finale subiscono il definitivo goal del 3-1 su un ottimo contropiede dei padroni di casa. Resta a 45 il Fiamignano, sale invece il III Municipio calcio a 27 punti.

Turno di riposo per il Monterotondo 1935 che resta al primo posto con 65 punti.

Risultati e marcatori (XXVII giornata):

Castrum Monterotondo-Città di Rieti 1-3: De Dominicis, Pasqualini, De Dominicis (C), Scarafile (CM)

Accademia Calcio Sabina-Soratte 4-3: Paolini, Italiano, Montefoschi (S), Marchegiani, Marchegiani, Marchegiani, Benedetti (A)

Alba Sant’Elia-Accademia Sporting Roma 2-1: Di Carlo, Ciogli (A)

Poggio San Lorenzo-Castelnuovese Calcio 1-1: De Angelis (P)

Brictense-Ginestra 2-2 Micarelli, Valzecchi (G)

Casperia-Football Jus 0-0

III Municipio Calcio-Fiamignano Valle del Salto 3-1: Ranieri A. (F)

Classifica

Monterotondo 1935 65

Città Di Rieti 1936 64

Soratte 47

Fiamignano Valle Del Salto 45

Football Jus 39

Castrum Monterotondo, Accademia Calcio Sabina 37

Casperia 32

Accademia Sporting Roma 31

III Municipio Calcio, Poggio San Lorenzo 27

Castelnuovese Calcio 25

Brictense, Alba Sant’Elia 18

Ginestra 9