Prima: sorridono Città di Rieti e Fiamignano, un punto per l'Alba, ko P.S.Lorenzo e Ginestra. Risultati e marcatori

RIETI - Cala il sipario sull’undicesima giornata del campionato di Prima categoria, sette match giocati con tanti gol e risultati che hanno sorriso alle reatine.

Spicca il derby tra Accademia Calcio Sabina e Fiamignano Valle Del Salto nel pomeriggio, partita molto combattuta che vede gli equicoli portarsi in vantaggio nel secondo tempo con Ndoja, tante occasioni per entrambe non concretizzate e match che si chiude sullo 0-1 in favore di Fiamignano che interrompe la striscia positiva dei Sabini che durava da cinque giornate, più tre per gli equicoli che volano a 20 a meno due dal secondo posto, resta a 15 invece l’Accademia al settimo posto.

Ennesima vittoria per il Città di Rieti, in mattinata ospite del Brictense cala il poker e vince per 1-4, partita sontuosa dei ragazzi di Pagliarini che grazie alla tripletta di un super Cioffi siglata in soli dieci minuti, e un gol di De Dominicis, trovano tre ottimi punti in un campo difficile e restano al passo del Monterotondo con 22 punti al secondo posto.

Trova un punto l’Alba Sant’Elia, dopo un inizio 2023 amaro torna a muovere la classifica nel match interno contro il Football Jus, match con tante occasioni da ambedue le parti con i capitolini che trovano il vantaggio al venticinquesimo del secondo tempo, locali che non mollano di un centimetro e trovano il pareggio all’ottavo di recupero con Amarà, punto per l’Alba che fa quattro in classifica e lascia l’ultimo posto.

Sconfitta interna invece per il Poggio San Lorenzo che nel pomeriggio ospitava il Soratte, partita molto equilibrata che vede i sabini andare in svantaggio a inizio ripresa, pareggiare con De Angelis su calcio di rigore e tornare sotto a venti dalla fine su una grossa disattenzione da calcio d’angolo, da lì in poi tante occasioni per Poggio che non riesce a concretizzare e match che termina 1-2, seconda sconfitta consecutiva per i sabini che scendono al decimo posto con 12 punti mentre sale il soratte che vola quarto in classifica con 19 punti.

Domenica da dimenticare anche per Ginestra che nel match sul campo della prima della classe (Monterotondo) cade per 4-0, risultato pesante per i sabini che restano all’ultimo posto in classifica con tre punti, continua la striscia positiva invece del Monterotondo che ancora imbattuto vola a 25 in classifica.

Tra le altre gare di giornata troviamo la vittoria del Castrum Monterotondo contro Castelnuovese Calcio per 1-0 e il pareggio per 1-1 tra il III Municipio Calcio e l’Accademia Sporting Roma Turno di riposo per Casperia ferma al quinto posto con 17 punti.

Risultati e marcatori (XI giornata)

Accademia Calcio Sabina-Fiamignano Valle del Salto 0-1: Ndoja

Brictense-Città di Rieti 1-4: Cioffi, Cioffi, Cioffi, De Dominicis (C), Santoni (B)

Poggio San Lorenzo-Soratte 1-2: De Angelis (P)

Alba Sant’Elia-Football Jus 1-1: Amarà (A)

Monterotondo 1935-Ginestra 4-0

Castrum Monterotondo-Castelnuovese Calcio 1-0

III Municipio Calcio-Accademia Sporting Roma 1-1

Classifica

Monterotondo 1935 25

Città di Rieti 22

Fiamignano Valle del Salto 20

Soratte 19

Casperia, Castrum Monterotondo 17

Accademia Calcio Sabina, Football Jus 15

Accademia Sporting Roma 13

Poggio San Lorenzo 12

Castelnuovese Calcio 10

III Municipio Calcio 9

Brictense 8

Alba Sant’Elia 4

Ginestra 3