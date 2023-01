Fiamignano Valle del Salto vince il derby col Poggio San Lorenzo, Accademia Sabina corsara. Risultati e marcatori

RIETI - Cala il sipario sulla decima giornata del campionato di Prima Categoria, sette i match giocati con due derby e un big match d’alta classifica che ha reso interessante questo primo weekend di calcio del 2023.

Vince il Casperia, nel derby mattutino, al Belloni di Montasola trionfa di misura contro l’Alba Sant Elia, una gara intensa e combattuta da ambedue le squadre, che i padroni di casa si aggiudicano per 1-0 grazie ad una prodezza di Ricci che realizza il gol decisivo ad inizio ripresa direttamente da calcio d’angolo, regalando cosi ai suoi i tre punti che valgono il quarto posto in classifica al pari merito con Fiamignano terza, tutto da rifare invece per i reatini che alla terza sconfitta consecutiva devono ritrovare smalto per uscire dalle zone nere della classifica.

Risultato a specchio anche per Fiamignano Valle Del Salto, impegnato in casa, sempre in mattinata contro il Poggio San Lorenzo passa per 1-0, partita molto tirata che vede i padroni di casa trasformare correttamente un calcio di rigore al ventunesimo del primo tempo con Ranieri che fissa il risultato sull’1-0, tante occasioni da parte di entrambe che non riescono però a concretizzare e match che termina 1-0 a favore degli Equicoli che aggiungono tre tasselli in classifica e restano saldi al terzo posto, domenica da dimenticare invece per Poggio San Lorenzo che resta a dodici punti e scala al nono posto in classifica.

Ottima Vittoria anche per l’Accademia Calcio Sabina, impegnata in mattinata in terra capitolina contro l’Accademia Sporting Roma vince per 0-1, grande match da parte dei sabini che trovano il vantaggio al quindicesimo del primo tempo con Papi che bravo a sfruttare una disattenzione avversaria su calcio d’angolo insacca in rete e porta in vantaggio i suoi, tante occasioni poi per l’Accademia che con uno scatenato Florin sfiora più volte il raddoppio che però non arriverà mai, pochissime occasioni invece per i locali che non riescono ad impensierire il numero uno dei sabini. 0-1 indica il tabellino finale con i sabini che trovano il quinto risultato utile consecutivo e volano al sesto posto a meno due dal podio. Locali fermati a dodici punti al decimo posto.

A chiudere questa giornata di calcio il big match d’alta classifica tra il Città di Rieti e Monterotondo 1935, match che vede i due team combattere su ogni pallone ma non trovare la via del gol, difatti il match termina 0-0, pareggio a reti bianche che lascia un po' l’amaro in bocca ai reatini che sciupano la chance di aggancio al primo posto e restano in seconda posizione con diciannove punti, ospiti che mantengono salvo il primato con ventidue punti in classifica.

Tra le altre gare di giornata troviamo i tre match tutti romani con il Football Jus che nell’anticipo del sabato travolge per 5-1 il III Municipio Calcio, vince anche il Soratte contro il Castrum Monterotondo per 2-0 mentre non vanno oltre il pareggio Castelnuovese e Brictense con il match che termina 2-2. Turno di riposo per Ginestra che resta al penultimo posto con tre punti.

Risultati e marcatori (X giornata)

Fiamignano Valle del Salto-Poggio San Lorenzo 1-0: Ranieri M. (F)

Casperia-Alba Sant Elia 1-0: Ricci (C)

Accademia Sporting Roma-Accademia Calcio Sabina 0-1: Papi (ACS)

Città Di Rieti-Monterotondo 1935 0-0

Castelnuovese Calcio-Brictense 2-2

Soratte-Castrum Monterotondo 2-0

Footbal Jus-III Municipio Calcio 5-1

Classifica

Monterotondo 1935 22

Città Di Rieti 1936 19

Fiamignano Valle del Salto, Casperia 17

Soratte 16 Accademia Calcio Sabina 15

Castrum Monterotondo, Football Jus 14

Poggio San Lorenzo, Accademia Sporting Roma 12

Castelnuovese Calcio 10

III Municipio Calcio, Brictense 8

Ginestra, Alba Sant'Elia 3