Prima: successi d'oro per Accademia Sabina, Casperia e Città di Rieti. Risultati e marcatori

RIETI - Cala il sipario sulla nona giornata del campionato di Prima Categoria, sette gare giocate con sei reatine impegnate che chiudono il 2022 fra alti e bassi.

Termina con una vittoria del Città di Rieti il derby mattutino tra Ginestra e Città Di Rieti, gara sin da subito in discesa per gli ospiti che trovano un ottimo vantaggio al settimo del primo tempo con Cioffi, partita che resterà poi serrata con i padroni di casa che non riusciranno a trovare il goal del pareggio e ospiti che si avvicineranno più volte al raddoppio senza però riuscirci. 0-1 indica il tabellino finale con i reatini che mangiano due punti alla capolista e chiudono il 2022 al secondo posto a meno tre da Monterotondo primo in classifica, locali sempre più in crisi alla quinta sconfitta consecutiva chiudono l’anno all’ultimo posto in classifica con tre punti.

Vince anche il Casperia, nell’anticipo del sabato pomeriggio ospite del III Municipio Calcio passa per 1-2, gara che si svolge tutta nel secondo tempo con i sabini che trovano il vantaggio con un gran goal di Magnerini che da fuori area insacca a fil di palo e manda avanti i suoi, metterà poi la parola fine Mevoli trasformando un calcio di rigore all’ottantesimo. Inutile il goal dei locali al novantaquattresimo che chiude il match sull’1-2. Tre punti per Casperia che va in vacanza con quattordici punti al quinto posto in classifica. Locali a otto al dodicesimo posto.

Grande vittoria anche per l’Accademia Calcio Sabina, impegnata in casa nel pomeriggio contro il Football Jus trionfa con un rocambolesco 3-2, partita spettacolare che vede i padroni di casa trovare l’1-0 con Toma su una bella azione corale, pareggio allo scadere del primo tempo degli ospiti su calcio piazzato, torna in vantaggio poi l’Accademia sempre con Toma che dopo un'altra bell’azione riporta in vantaggio i suoi, dura poco il vantaggio perché poco dopo gli ospiti ritrovano il pareggio trasformando una splendida punizione, ci penserà infine Lupi a regalare i tre punti ai suoi realizzando il goal del 3-2 che vale più di una vittoria. Sabini a dodici agganciano il Poggio San Lorenzo, ospiti fermati a undici.

Termina in pareggio il match tra Poggio San Lorenzo e Accademia Sporting Roma, 1-1 il finale con gli ospiti che vanno in vantaggio al trentacinquesimo del primo tempo, sabini che trovano il pareggio nel finale sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Cann salta di testa e regala un ottimo pareggio ai suoi che evita la sconfitta e tiene a dodici punti i sabini.

Domenica da dimenticare invece per il Fiamignano Valle del Salto, impegnato in terra eretina contro il Castrum Monterotondo cade per 2-1. Gara sfortunata per gli equicoli che da una situazione di svantaggio trovano il pareggio con Ranieri che però non basta per evitare la sconfitta perché i locali grazie a una doppietta di Boni trionfano e si portano a casa i tre punti. Da segnalare la doppia espulsione in casa Fiamignano che chiude la partita in nove giocatori. Sale il Castrum che aggiunge tre tasselli e aggancia il Fiamignano in classifica a quattordici punti.

Tra le altre gare di giornata troviamo la vittoria del Soratte ospite del Brictense per 1-3 e il pareggio tra il Monterotondo 1935 e Castelnuovese Calcio per 2-2. Turno di riposo per l’Alba Sant'Elia ferma a tre punti al penultimo posto.

Risultati e marcatori (IX giornata)

Ginestra-Città di Rieti 0-1: Cioffi (C)

III Municipio Calcio-Casperia 1-2: Magnerini, Mevoli (C)

Accademia Calcio Sabina-Football Jus 3-2: Toma, Toma, Lupi (A)

Poggio San Lorenzo-Accademia Sporting Roma 1-1: Cann (P)

Castrum Monterotondo-Fiamignano Valle del Salto 2-1: Boni, Boni (C), Ranieri (F)

Brictense-Soratte 1-3

Monterotondo 1935-Castelnuovese Calcio 2-2

Riposa Alba Sant'Elia

Classifica

Monterotondo 1935 21

Città di Rieti 18

Fiamignano Valle del Salto, Castrum Monterotondo, Casperia 14

Soratte 13

Poggio San Lorenzo, Accademia Calcio Sabina, Accademia Sporting Roma 12

Footbal Jus 11

Castelnuovese Calcio 9

III Municipio Calcio 8

Brictense 7

Alba Sant'Elia, Ginestra 3