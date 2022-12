Giornata amara per Alba Sant'Elia, Ginestra e Poggio San Lorenzo. Risultati e marcatori

RIETI - Cala il sipario su un'altra domenica del campionato di Prima Categoria, ottava giornata giocata con sette match che non hanno particolarmente sorriso alle reatine che purtroppo non trovano neanche una vittoria in questa seconda domenica di dicembre.

Finisce in parità il derby sabino tra Casperia e Accademia Calcio Sabina, gara giocata su un campo allentato dalla pioggia caduta abbondantemente prima dell’incontro con i padroni di casa che appaiono più incisivi nel primo tempo e gli ospiti che mostrano le cose migliori nella ripresa. Parte alla grande il Casperia che passa in vantaggio dopo soli cinque minuti di gioco con un bel goal del capitano Negri, locali che manterranno poi il vantaggio per tutto il primo tempo sfiorando anche il goal del raddoppio, secondo tempo che vede invece l’Accademia Calcio Sabina più convinta dei propri mezzi ed al quarto minuto arriva il pareggio, Gatti batte una punizione da fuori area per un fallo subìto e sotto porta i difensori del Casperia indugiano sul rinvio ed il pallone termina alle spalle di Gentili senza essere stato toccato da nessuno. Gara caratterizzata poi da tante occasioni per entrambe che però non vengono sfruttate e match che termina 1-1. Un punto per entrambe con il Casperia a undici in classifica al sesto posto, ospiti a meno due a decimo posto.

Termina in pareggio anche il match tra Fiamignano Valle del Salto e Brictense, gara a senso unico a favore dei padroni di casa, match sbloccato però dagli ospiti alla mezz’ora su rigore che sfruttano appieno l’unica occasione della loro partita trasformando correttamente il penalty, forcing rossoblù per tutto il resto della gara, pareggio con tiro deviato al quarantunesimo da parte di Gallina che ristabilisce l’equilibrio. Secondo tempo caratterizzato da buone occasioni per gli equicoli che però non trovano la rete del vantaggio e gara che termina 1-1. Un punto per i cicolanensi che sprecano l’occasione per il sorpasso sul Città di Rieti e restano al terzo posto con quattordici punti, ospiti terzultimi con sette punti.

Domenica amara per il Poggio San Lorenzo, impegnato in esterna contro il Football Jus Cade per 2-1, gara sfortunata per i sabini che vanno sotto per 1-0 subendo una rete su una grande distrazione difensiva, Ciavattieri trova il pareggio che durerà poco però perché su un'altra disattenzione i sabini subiscono il goal del 2-1 e non riusciranno poi a ritrovare l’equilibrio, rompendo così l’imbattibilità che durava da quattro giornate consecutive. Sabini che restano a undici al quarto posto, locali che aggiungono tre tasselli e agganciano proprio il Poggio San Lorenzo.

Domenica da dimenticare anche per l’Alba Sant'Elia, in casa contro il III Municipio Calcio viene sconfitto di misura per 0-1. Locali che vanno sotto al ventesimo su un tiro-cross da parte degli ospiti che si insacca sotto il sette, tante occasioni poi per i reatini di cui una grandissima allo scadere dove però il portiere avversario si supera e regala ai suoi i tre punti. Seconda sconfitta consecutiva per l’Alba che a tre punti resta purtroppo all’ultimo posto in classifica, ospiti a otto all’undicesimo posto.

Altro risultato negativo anche per il Ginesta, impegnato a Castelnuovo di Porto contro il Castelnuovese calcio viene sconfitto per 1-0, quarta sconfitta consecutiva per i sabini che non riescono ad uscire dal periodo buio e incassano un'altra sconfitta che vale il penultimo posto in classifica con soli tre punti.

Tra le altre gare di giornata troviamo i pareggi a reti bianche tra Soratte e Monterotondo 1935 (attualmente capolista) e tra Accademia Sporting Roma Castrum Monterotondo entrambe terminate 0-0. Turno di riposo per il Città di Rieti fermo al secondo posto con quindici punti.

Risultati e marcatori (VIII giornata)

Casperia-Accademia Calcio Sabina 1-1: Negri (C), Aut (A)

Fiamignano Valle del Salto-Brictense 1-1: Gallina (F) Capparella (B)

Alba Sant'Elia-III Municipio Calcio 0-1

Football Jus-Poggio San Lorenzo 2-1: Ciavattieri (P)

Castelnuovese Calcio-Ginestra 1-0

Accademia Sporting Roma-Castrum Monterotondo 0-0

Soratte-Monterotondo 1935 0-0

Classifica

Monterotondo 1935 20

Città di Rieti 15

Fiamignano Valle del Salto 14

Poggio San Lorenzo, Castrum Monterotondo, Casperia, Football Jus, Accademia Sporting Roma 11

Soratte 10

Accademia Calcio Sabina 9

III Municipio Calcio, Castelnuovese Calcio 8

Brictense 7

Ginestra, Alba Sant'Elia 3