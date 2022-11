Fiamignano torna al successo, Casperia infila il poker, pari Alba-P.S.Lorenzo. Risultati e marcatori

RIETI - Termina un'altra giornata ricca di emozioni del campionato di Prima Categoria, ottima domenica per le reatine che escono dalla sesta giornata con belle vittorie e due derby scoppiettanti.

Torna alla vittoria il Fiamignano Valle del Salto, impegnata in mattinata nel derby contro Ginestra trionfa per 3-1, gara molto dura che vede i padroni di casa vincere una partita difficile che terminerà in nove giocatori, tre ottimi punti per i cicolanensi che con la vittoria di oggi vanno a dodici al secondo posto in classifica e dimenticano la dura sconfitta nella scorsa, giornata da dimenticare per gli ospiti che continuano il loro periodo difficile e incassano la seconda sconfitta consecutiva restando a due punti.

Termina in pareggio invece l’altro derby di giornata tra Alba Sant'Elia e Poggio San Lorenzo, gara con tante occasioni da entrambe che non vengono però sempre sfruttate e match che non va oltre l’1-1, un punto a testa con i locali che restano a tre all’ultimo posto, ospiti a cinque.

Trova la vittoria anche il Città di Rieti, impegnato in terra capitolina contro il Soratte vince per 2-4, grande partita che vede svolgersi quasi tutto nel primo tempo con i reatini che trovano il vantaggio al venticinquesimo con De Dominicis, quattro minuti più tardi ci penserà Paoiello a raddoppiare, ospiti che accorciano al trentasettesimo ma dura poco perché un minuto dopo Pasqualini fa il terzo. Ci riprova il Soratte accorciando di nuovo ma sarà nel finale Volponi a mettere la parola fine e a regalare tre punti fondamentali per i suoi che schizzano a dodici al secondo posto, cura Pagliarini che sembra iniziare a portare i suoi frutti.

Grande domenica anche per Casperia impegnata in casa contro il Castrum Monterotondo cala il poker e vince per 4-0, partita perfetta dei i sabini che dominano una partita sulla carta non facile e regalano ai propri tifosi una vittoria spettacolare e importante in chiave classifica che dimostra ancora una volta le potenzialità del Casperia che aggancia gli ospiti a dieci punti.

Trova il pareggio invece l’Accademia Calcio Sabina, impegnata in esterna in casa del III Municipio Calcio, partita rocambolesca con sei goal che però regalano un solo punto a entrambe, 3-3 indica il tabellino finale e sabini che vanno a quota cinque.

Tra le altre gare del girone troviamo la vittoria del Football Jus nell’anticipo del sabato contro Brictense per 1-0, Sesta vittoria di fila invece per il Monterotondo 1935 che a punteggio domina la classifica con diciotto punti.

Risultati e marcatori (VI giornata)

Fiamignano Valle del Salto-Ginestra 3-1: Gallina, Ranieri A., Anselmi (F), Torroni (G)

Alba Sant'Elia-Poggio San Lorenzo: 1-1: Recchia (A), Santini L. (P)

Soratte-Città di Rieti 2-4: De Dominicis, Paoliello, Pasqualini, Volponi (C), Italiano, Angeletti (S)

Casperia-Castrum Monterotondo 4-0: Ubah, Mevoli, Pezza Uduh, (C)

III Municipio Calcio-Accademia Calcio Sabina 3-3: Benedetti, Benedetti, Florin (A)

Football Jus-Brictense 1-0

Accademia Sporting Roma-Monterotondo 1935 0-2

Classifica

Motentorondo 1935 18

Fiamignano Valle del Salto, Città di Rieti 12

Castrum Monterotondo, Casperia 10

Accademia Sporting Roma 9

Poggio San Lorenzo 8

Soratte 6

Accademia Calcio Sabina, Castelnuovese Calcio, III Municipio Calcio, Football Jus, Brictense 5

Ginestra, Alba Sant'Elia 3