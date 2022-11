In Prima Monterotondo rafforza la vetta, sorridono Città di Rieti e Poggio San Lorenzo. Risultati e marcatori

RIETI - Cala il sipario sulla quinta giornata del campionato di Prima Categoria, sette match giocati in questa domenica che vede però sorridere solamente due team del reatino.

Bel derby quello tra Città Di Rieti e Fiamignano Valle Del Salto, con i reatini che carichi d’orgoglio vincono il match per 3-0 e rispondono presente alle critiche delle scorse settimane, partita da subito in discesa per i reatini che al dodicesimo del primo tempo passano in vantaggio con De Dominicis, raddoppiano poi i padroni di casa con Pasqualini dieci minuti più tardi chiudendo il primo tempo per 2-0, sarà poi sempre Pasqualini nel secondo tempo a mettere la parola fine al match realizzando una doppietta che regala ai suoi una vittoria fondamentale in chiave classifica che la porta a nove punti agganciando proprio i cicolanensi. Domenica da dimenticare invece per Fiamignano che, non essendo proprio in giornata perde la sua prima partita della stagione e resta a nove punti in classifica.

Domenica buia per l’Alba Sant Elia, fuori casa ospite del Castrum Monterotondo viene sconfitto per 3-0, partita sfortunata per i reatini che chiudono il primo tempo senza aver subito neanche un tiro e sfiorando il vantaggio per due volte, sorte girata però nel secondo tempo che vede i capitolini trovare il doppio vantaggio nel giro di tre minuti che spezza gli equilibri e condanna l’Alba alla terza sconfitta stagionale e al momentaneo ultimo posto in classifica.

Giornata da dimenticare anche per Ginestra, impegnata in casa contro l’Accademia Sporting Roma cade per 1-2, partita dura per i sabini che subiscono il primo goal al venticinquesimo del primo tempo, raddoppio dei capitolini dieci minuti dopo, inutile il goal nel finale siglato da Cicolani che non evita la sconfitta per i suoi.

Cade anche il Casperia, impegnato in mattinata, ospite del Brictense sconfitto per 1-0, match molto fisico che vede i locali giocare con molto agonismo e trovare il vantaggio al trentaquattresimo del primo tempo, secondo tempo caratterizzato da poche azioni difatti basta un solo goal ai capitolini per guadagnare i tre punti e condannare i sabini alla seconda sconfitta consecutiva.

A chiudere la quinta giornata del campionato di Prima categoria la vittoria del Poggio San Lorenzo, in casa contro il III Municipio Calcio, partita intensa che vede i sabini trovare il vantaggio al trentesimo del primo tempo con Ciavattieri, pareggio degli ospiti al settantesimo, sabini che si ritroveranno poi in dieci per l’espulsione del numero nove ma che troveranno comunque la vittoria con Rossi al novantesimo minuto che regala ai suoi tre tasselli importantissimi in chiave classifica che la portano a sette punti e la seconda vittoria consecutiva.

Tra le altre gare di giornata troviamo la vittoria in rimonta del Monterotondo 1935 contro il Football Jus per 2-1 che vola a quindici punti a punteggio pieno dopo cinque giornate, vince anche il Castelnuovese Calcio contro il Soratte per 3-2.

Risultati e marcatori (V giornata)

Città Di Rieti-Fiamignano Valle del Salto 3-0: De Dominicis, Pasqualini, Pasqualini (C)

Ginestra-Accademia Sporting Roma 1-2: Cicolani (G)

Brictense-Casperia 1-0

Castrum Monterotondo-Alba Sant Elia 3-0

Castelnuovese-Soratte 3-2

Monterotondo 1935-Football Jus 2-1

Poggio San Lorenzo-III Municipio Calcio 2-1: Ciavattieri, Rossi (P)

Classifica

Monterotondo 1935 15

Castrum Monterotondo 10

Fiamignano Valle del Salto, Accademia Sporting Roma, Città Di Rieti 1936 9

Poggio San Lorenzo, Casperia 7

Soratte 6

Castelnuovese Calcio, Brictense 5

Accademia Calcio Sabina, III Municipio Calcio 4

Ginestra 3

Football Jus, Alba Sant'Elia 2