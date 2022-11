Brindano Casperia, Città di Rieti e Fiamignano Valle del Salto. Risultati e marcatori

RIETI - Ricca di emozioni la terza giornata del campionato di Prima categoria: sette partite giocate, ottimi punti guadagnati dalle reatine e un derby spettacolare che ha acceso questa terza domenica di calcio dilettantistico.

Trionfa Casperia nel derby sabino, ospite del Ginestra passa per 1-3, accade tutto nel primo tempo con i padroni di casa che si portano avanti con Falchetti al quindicesimo del primo tempo, dura poco però il vantaggio dei locali visto che tre minuti dopo Mevoli insacca in rete e pareggia i conti, raddoppia poi il Casperia al ventesimo con Uduh, ospiti che mettono poi la parola fine al trentottesimo con Pezza. Partita molto bella che regala tre ottimi punti al Casperia che ancora imbattuto vola al secondo posto a quota sette, domenica da dimenticare invece per Ginestra che trova la prima sconfitta stagionale e resta a due punti.

Torna alla vittoria il Città di Rieti, impegnata nel match interno contro Football Jus passa per 1-0, partita rocambolesca che vede i padroni di casa colpire un legno nei primi minuti del secondo tempo, ospiti che falliscono un calcio di rigore al diciottesimo del secondo tempo e reatini che trovano il vantaggio nel finale con un gran goal di Parente che da venticinque metri spara sotto l’incrocio, regala ai suoi tre ottimi punti e fa dimenticare ai tifosi la sconfitta della seconda giornata.

Grande domenica anche per il Fiamignano Valle del Salto, impegnato nel match esterno contro il Soratte si impone e passa per 0-2, ottima vittoria per i cicolanensi che dopo il turno di riposo rispondono presente e fanno due vittorie su due, grande partenza in campionato per Fiamignano che vola momentaneamente al terzo posto a sei punti.

Buona domenica anche per l’Accademia Calcio Sabina, ospite del Castrum Monterotondo trova un pareggio, sabini in svantaggio per quasi tutta la partita trovano poi il goal con Gattarelli su un ottimo calcio d’angolo che rende più dolce la giornata e regala un punto prezioso ai suoi, 1-1 indica il tabellino finale e sabini che vanno a quattro punti.

Giornata da dimenticare invece per l’Alba Sant’Elia, ospite del Monterotondo 1935 cade per 4-0, sconfitta dura per i reatini che non hanno ancora trovato la migliore forma e restano a un punto in classifica al momentaneo ultimo posto.

Tra le altre gare della domenica troviamo la vittoria per 0-2 da parte del III Municipio calcio ospite del Brictense, trionfo anche per l’Accademia sporting Roma che passa per 1-2 ospite del Castelnuovese Calcio. Turno di riposo per il Poggio San Lorenzo fermo a un punto.

Risultati e marcatori (III giornata)

Ginestra-Casperia 1-3: Falchetti (G), Mevoli, Uduh, Pezza (C)

Città di Rieti-Football Jus 1-0: Parente (C)

Soratte-Fiamignano Valle del Salto 0-2: Dirdala, Ranieri (F)

Castrum Monterotondo-Accademia Calcio Sabina 1-1: Gattarelli (A)

Monterotondo 1935-Alba Sant Elia 4-0

Brictense-III Municipio Calcio 0-2

Castelnuovese Calcio-Accademia Sporting Roma 1-2

Classifica

Monterotondo 1935 9

Casperia 7

Fiamignano Valle del Salto, Città di Rieti 1936, Soratte 6

Castrum Monterotondo, Accademia Calcio Sabina, III Municipio Calcio 4

Accademia Sporting Roma 3

Castelnuovese Calcio, Ginestra 2

Poggio San Lorenzo, Football Jus, Brictense, Alba Sant’Elia 1