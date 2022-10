Brindano Casperia e Accademia Sabina, finisce in parità il derby Alba S.Elia-Ginestra. Risultati e marcatori

RIETI - Cala il sipario sulla seconda giornata del campionato di prima categoria, sette partite giocate in questa calda domenica con due derby spettacolari che hanno caratterizzato il girone B. Trionfa Casperia nel derby mattutino contro il Città di Rieti, partita chiusa vista la posta in palio molto alta con il tabellino che sul finale indica l’1-0 in favore dei padroni di casa che hanno trovato il vantaggio con Lugini al ventesimo del secondo tempo. Prima vittoria storica per i sabini che aggiungono tre tasselli e fanno quattro in classifica, prima sconfitta di stagione invece per i reatini che restano a quota tre punti.

Termina in pareggio invece l’altro derby di giornata tra Alba Sant'Elia e Ginestra, match molto combattuto che vede gli ospiti portarsi in vantaggio al quarantaduesimo del primo tempo con Sornoza, locali che agguantano poi il pareggio al decimo del secondo tempo con Gerbino, 1-1 indica il tabellino finale con i padroni di casa che guadagnano il primo punto della stagione, ospiti a due punti.

Ottima vittoria per l’Accademia Calcio Sabina, in casa contro Brictense passa per 2-0, primi tre punti in campionato per l’Accademia che con un goal nel primo tempo e uno nel secondo chiude la pratica e aggancia Città di Rieti e Fiamignano.

Sconfitta interna invece per il Poggio San Lorenzo, impegnata alle 14:30 contro il Castrum Monterotondo cade per 0-1, prima sconfitta stagionale per i sabini che restano a un punto in classifica.

Tra le altre gare di giornata troviamo l’anticipo del sabato pomeriggio tra Football Jus e Castelnuovese Calcio terminato 2-2. Nella domenica trionfa invece il Soratte ospite dell’Accademia Sporting Roma per 3-4, guadagna tre punti anche il Monterotondo 1935 che vince per 2-4 contro il III Municipio Calcio. Turno di riposo invece per il Fiamignano Valle del Salto fermo a tre punti in classifica.

Risultati e marcatori (II giornata)

Casperia-Città Di Rieti 1-0: Lugini (C)

Alba Sant'Elia-Ginestra 1-1: Gerbino (A), Sornoza (G)

Poggio San Lorenzo-Castrum Monterotondo 0-1

Accademia Calcio Sabina-Brictense 2-0: Florin, Benedetti (A)

Football Jus-Castelnuovese Calcio 2-2

Accademia Sporting Roma-Soratte 3-4

III Municipio Calcio-Monterotondo 2-4

Classifica

Soratte, Monterotondo 1935 6

Casperia 4

Castrum Monterotondo, Fiamignano Valle Del Salto, Accademia Calcio Sabina, Città di Rieti 3

Ginestra, Castelnuovese Calcio 2

Alba Sant'Elia, Poggio San Lorenzo, Football Jus, III Municipio Calcio, Brictense 1

Accademia Sporting Roma 0