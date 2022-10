Esordio vincente per Città di Rieti e Fiamignano Valle del Salto. Risultati e marcatori

RIETI - Si spengono i riflettori sulla prima giornata del campionato di Prima Categoria, domenica d’esordio per i sette team del reatino che chiudono la giornata con due vittorie, tre pareggi e una sconfitta.

Spicca il derby di giornata tra il Città di Rieti e l’Alba Sant Elia, match d’esordio per i padroni di casa che trovano subito il vantaggio con Volponi al secondo minuto del primo tempo, raddoppiano poi con Pasqualini al quarantesimo minuto del secondo, Alba che accorcia poi nel recupero con Scardaoni, match molto sentito dai due team che terminano entrambi in inferiorità numerica. Finisce 2-1 per il Città Di Rieti che trova i primi tre punti storici e parte col piede giusto, prima sconfitta stagionale invece per l’Alba Sant Elia che resta a zero punti.

Vittoria preziosa anche per il Fiamignano Valle del Salto, primo match in casa per i cicolanensi che ospitavano l’Accademia Sporting Roma, 1-0 indica il tabellino con i padroni di casa che trovano un prezioso vantaggio con Anselmi al settantunesimo minuto. Tre punti d’oro per il Fiamignano che parte con la marcia giusta e segna subito più tre.

Esordio con pareggio invece per il Poggio San Lorenzo, ospite del Brictense non va oltre il 2-2, punto amaro per gli ospiti che da una situazione di vantaggio si fanno recuperare e perdono la chance dei tre punti. Un punto a testa e partenza in frenata.

Pareggio a reti bianche per il Casperia, ospite del Castelnuovese calcio non riesce a trovare i tre punti, partita con pochi tiri in porta che vede svilupparsi il gioco principalmente a centrocampo, esordio comunque ottimo per il Casperia che trova il primo storico punto in Prima categoria.

Termina in pareggio anche il match tra il Ginestra e il III Municipio calcio, gara intensa che vede gli ospiti portarsi in vantaggio nei primi minuti del primo tempo, locali che trovano poi il pareggio al cinquantesimo con Valzecchi e un minuto dopo raddoppiano con Falchetti, sabini che si fanno poi riprendere a metà del secondo tempo. Match che termina 2-2 e un punto per i locali.

Debutto senza punti per l’Accademia Calcio Sabina, ospite del quotato Monterotondo viene sconfitta per 2-1, esordio amaro per ospiti che partono col piede sbagliato e restano a zero punti.

Termina 4-2 invece il match tutto romano tra Soratte e Footbal Jus.

Risultati e marcatori (I giornata)

Città Di Rieti-Alba Sant Elia 2-1: Volponi, Pasqualini (C), Scardaoni (A)

Fiamignano Valle del Salto-Accademia Sporting Roma 1-0: Anselmi (F)

Brictense-Poggio San Lorenzo 2-2: Antonacci, Trippetta (P)

Castelnuovese Calcio-Casperia 0-0

Ginestra-III Municipio Calcio 2-2: Valzecchi, Falchetti (G)

Monterotondo-Accademia Calcio Sabina 2-1: Mocerino (A)

Soratte-Football Jus 4-2

Classifica

Citta di Rieti, Fiamignano Valle del Salto, Monterotondo e Soratte 3

Poggio San Lorenzo, Brictense, Casperia, Castelnuovese Calcio, Ginestra e III Municipio Calcio 1

Alba Sant'Elia, Accademia Calcio Sabina, Football Jus, Accademia Sporting Roma, Castrum Monterotondo 0