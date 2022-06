Valle del Peschiera, storico salto in Promozione. Alba Sant'Elia salva, Ginestra ai playout

RIETI - Fotofinish all’ultima giornata del campionato di Prima Categoria, gare emozionanti con tanti goal e risultati che hanno decretato finalmente il campione di categoria e la gara play out che sarà giocata a breve. Giovedì indimenticabile per Valle del Peschiera, ospite del Colle Salario non sbaglia e vince per 1-3, gara a dir poco perfetta per i reatini ,che, grazie ad un super Addante autore di una splendida tripletta regala ai suoi tre punti fondamentali per la classifica che gli permettono di laurearsi campioni di categoria all’ultima giornata di campionato raggiungendo la tanto desiderata e meritata Promozione, locali fermati a trentotto punti chiudono il campionato al settimo posto.

Giornata amara per Fiamignano Equicola, impegnato nel match interno contro Brictense vince per 4-0, gara che viene interrotta però nel secondo tempo visti i tanti infortuni della squadra ospite e l’impossibilità di proseguire la gara regolarmente, tre punti per Fiamignano che però non bastano per raggiungere il primato vista la vittoria del Valle del Peschiera, equicoli che chiudono un’ottima stagione al secondo posto a quota cinquantadue punti e sperano nel ripescaggio.

Festeggia l’Alba Sant'Elia, impegnata nel derby mattutino contro l’Accademia Calcio Sabina passa per 3-2, gara pazzesca che vede i padroni di casa imporsi e guadagnare tre punti fondamentali in chiave classifica che gli permettono di approfittare del pareggio del Ginestra, mettere la freccia e raggiungere l’undicesimo posto in classifica che significa “salvezza”, fermata invece l’Accademia Calcio Sabina che chiude il campionato a ventinove punti al decimo posto.

Giornata da dimenticare invece per Ginestra, impegnata nel derby in esterna contro Castrum Donadei non va oltre lo 0-0, risultato negativo per gli ospiti che non riescono a imporsi e aggiungono un solo tassello in classifica che non basta per raggiungere la tanto ricercata salvezza, scontri diretti che risultano fatali per Ginestra che affronterà Brictense nel play out da dentro o fuori. Castrum che aggiunge un punto in classifica e chiude il campionato a quarantaquattro punti al quinto posto.

Termina 1-2 il derby tutto romano giocato in mattinata tra Olimpus Roma e Monterotondo, locali che restano a trenta punti e chiudono la stagione al nono posto, ospiti che aggiungono tre punti e chiudono il campionato a quarantanove punti al terzo posto in classifica.

Termina 3-0 invece il match tra Palombara e Poggio San Lorenzo, con gli ospiti assenti all’appello, Palombara che vola a quarantacinque punti e chiude al quinto posto in classifica, sabini restano a trentasei punti all’ottavo posto.

A chiudere la ventiseiesima giornata di campionato il posticipo tra Spes Poggio Fidoni e Castel Giubileo, partita durata circa sette minuti vista l’impossibilità di proseguire il match causa numero giocatori insufficiente da parte degli ospiti che rimangono in sei calciatori dopo l’infortunio dell’estremo difensore, partita interrotta sullo 0-0 con le squadre che chiudono il campionato rispettivamente al sesto e ultimo posto.

Risultati e marcatori (XXVI giornata)

Colle Salario-Valle del Peschiera 1-3: Addante, Addante, Addante (V), Aut (C)

Fiamignano Equicola-Brictense 4-0: Ranieri, Maceroni, Anselmi M, Anselmi L, (F)

Alba Sant'Elia-Accademia Calcio Sabina 3-2: Novelli, Novelli, Recchia (ASE)

Castrum Donadei-Ginestra 0-0

Palombara-Poggio San Lorenzo 3-0

Olimpus Roma-Monterotondo 1-2

Spes Poggio Fidoni-Castel Giubileo 0-0

Classifica

Valle del Peschiera 53

Fiamignano Equicola 52

Monterotondo 49

Palombara 45

Castrum Donadei 44

Spes Poggio Fidoni 44

Colle Salario 38

Poggio San Lorenzo 36

Olimpus Roma 30

Accademia Calcio Sabina 29

Alba Sant'Elia 25

Ginestra 25

Brictense 18

Castel Giubileo 13

Seconda categoria

Un match da recuperare invece per il Campionato di Seconda Categoria, Cittareale in mattinata ha ospitato il Centro Italia Micioccoli, gara che termina 2-1 in favore dei padroni di casa, accade tutto nel secondo tempo con i locali che sbloccano il match con un tiro dal dischetto correttamente realizzato da Diabate al minuto 57’, raddoppio che arriva sei minuti dopo grazie alla rete di Ortega, ospiti che provano a recuperare e accorciano al settantesimo minuto con un calcio di rigore segnato da Vitale, gara che termina 2-1 e locali che aggiungono tre punti e superano in classifica il Moricone raggiungendo il settimo posto, ospiti fermati a trentacinque punti chiudono la stagione al sesto posto in classifica.

Classifica

Casperia 57

Atletico Cantalice 46

Piazza Tevere 43

Sporting Corvaro 38

Torri in Sabina 37

Centro Italia Micioccoli 35

Cittareale 28

Moricone 28

Santa Susanna 23

Velinia 23

Montorio Romano 23

Monte San Giovanni 23

Torpedo Rieti 22