Vincono Valle del Peschiera e Fiamignano Equicola: ultima giornata decisiva per la promozione

RIETI - Si spengono i riflettori sulla venticinquesima giornata del campionato di Prima categoria, tanti goal e risultati stretti hanno caratterizzato la penultima giornata di campionato.

Non sbaglia Valle del Peschiera, impegnata nel match interno contro l’Alba Sant'Elia passa per 3-1, partita ricca di occasioni che vede gli ospiti andare in vantaggio per 0-1, locali che si impongono e rimontano la partita aggiungendo così tre punti fondamentali in chiave classifica che la avvicinano sempre di più all’obbiettivo promozione, ospiti beffati restano a ventidue in zone poco sicure.

Vince anche Fiamignano Equicola, ospite del Castel Giubileo, Cicolanensi che si impongono e calano il poker e vincendo nettamente per 0-4, punti importantissimi per il team reatino che resta a meno uno dalla vetta a una giornata dalla fine, locali già retrocessi restano a tredici punti all’ultimo posto.

Vittoria fondamentale anche per Ginestra, in casa contro l’Olimpus Roma passa per 2-1 e ritrova i tre punti che gli permettono di superare l’Alba Sant Elia e di sperare sempre di più nella salvezza, ospiti fermi a trenta punti a metà classifica.

Trova la vittoria anche Castrum Donadei, impegnato nel match esterno contro Brictense passa per 2-3, partita che vede gli ospiti trovare il definitivo vantaggio nei minuti finali del match, tre punti per Castrum che sale in classifica e vola al quarto posto, locali beffati restano a diciotto che restano in attesa di conoscere l’avversario dei play out.

Torna alla vittoria il Poggio San Lorenzo, nel match interno contro Colle Salario passa per 3-2, match rocambolesco che vede trionfare i reatini e tornare alla vittoria dopo quattro giornate consecutive senza far punti, ospiti fermati a trentotto punti al settimo posto.

Termina 3-2 il match romano tra Monterotondo e Palombara, con i locali che non mollano il terzo posto e restano a meno tre da Fiamignano, ospiti che restano a quarantadue punti.

Guadagna tre punti anche l’Accademia Calcio Sabina, causa assenza da parte della Spes Poggio Fidoni, 3-0 indica il tabellino e Accademia che va a ventinove punti in classifica.

Risultati e marcatori (XXV giornata)

Valle del Peschiera-Alba Sant'Elia 3-1: Colasanti, Fasciolo, Addante (V), Liberali (A)

Castel Giubileo-Fiamignano Equicola 0-4: Ranieri M, Ranieri A, Dirdala, Di Giovanni (F)

Ginestra-Olimpus Roma 2-1: Falchetti, Tulli Di. (G)

Brictense-Castrum Donadei 2-3: Maiali, Volponi, Del Vecchio (C)

Poggio San Lorenzo-Colle Salario 3-2: Patras, De Giorgi, Ciavattieti (P)

Monterotondo-Palombara 3-2

Accademia Calcio Sabina-Spes Poggio Fidoni 3-0

Classifica

Valle del Peschiera 50

Fiamignano Equicola 49

Monterotondo 46

Castrum Donadei 43

Palombara 42

Spes Poggio Fidoni 41

Colle Salario 38

Poggio San Lorenzo 36

Olimpus Roma 30

Accademia Calcio Sabina 29

Ginestra 24

Alba Sant'Elia 22

Brictense 18

Castel Giubileo 13