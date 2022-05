Fiamignano sconfitto in casa dalla Spes: Valle del Peschiera vince e balza in vetta. Tre punti d'oro per Alba e Ginestra

RIETI - Cala il sipario sulla ventiquattresima giornata del Campionato di Prima Categoria, tanti goal e scontri diretti hanno caratterizzato e smosso la classifica a due giornate dalla fine.

Brinda Valle del Peschiera, impegnata nel derby in esterna contro l’Accademia Calcio Sabina passa per 1-4, prova di forza dei ducali che approfittano della sconfitta di Fiamignano, mettono la freccia e tornano in testa alla classifica con quarantasette punti, locali fermati a ventisei punti a metà classifica.

Vittoria di misura per la Spes Poggio Fidoni, impegnata nel derby in esterna contro Fiamignano Equicola trionfa per 0-1, vittoria fondamentale per la Spes che si porta a meno due dal podio con un match da recuperare, locali beffati perdono la prima posizione e scalano al secondo posto con quarantasei punti.

Vittoria di misura anche nell’altro derby di giornata tra Alba Sant’Elia e Poggio San Lorenzo, padroni di casa che si impongono e chiudono il match sull’1-0 guadagnando tre ottimi punti in chiave classifica che gli permettono di uscire definitivamente dalle zone grigie, ospiti fermi a trentatré punti a metà classifica.

Successo dilagante per Catrum Donadei, nel match interno contro Castel Giubileo vince per 6-0, match dominato dai padroni di casa che aggiungono altri tre tasselli alla classifica e non smettono di sognare il podio, ospiti fermi a tredici condannati all’ultimo posto in classifica.

Vince e convince anche Ginestra, ospite del Palombara cala il Poker e vince per 2-4, tre punti d’oro per i sabini che staccano il penultimo posto e si portano a più tre da Brictense.

Due pareggi nei match tutti “romani” previsti in giornata, 1-1 termina la gara tra Colle Salario e Monterotondo, con i locali a metà classifica, ospiti al terzo posto. 2-2 invece il match tra Olimpus Roma e Brictense con i padroni di casa a trenta a metà classifica, ospiti a diciotto al penultimo posto.

Risultati e marcatori (XXIV giornata)

Accademia Calcio Sabina-Valle del Peschiera 1-4: Marchegiani (A), Colasanti, Laureti, Di Lorenzo, Pengili (V)

Fiamignano Equicola-Spes Poggio Fidoni 0-1: Guadagno (S)

Alba Sant'Elia-Poggio San Lorenzo 1-0: Novelli (A)

Castrum Donadei-Castel Giubileo 6-0: Del Vecchio, Del Vecchio, Volponi, Volponi, Cesaretti, Maiali (C)

Palombara-Ginestra 2-4: Falchetti, Valzecchi, Pandolfi, Sornoza (G)

Colle Salario-Monterotondo 1-1

Olimpus Roma-Broctense 2-2

Classifica

Valle Del Peschiera 47

Fiamignano Equicola 46

Monterotondo 43

Spes Poggio Fidoni* 41

Castrum Donadei 40

Palombara * 39

Colle Salario 38

Poggio San Lorenzo 33

Olimpus Roma 30

Accademia Calcio Sabina 26

Alba Sant'Elia 22

Ginestra 21

Brictense 18

Castel Giubileo 13