Fiamignano e Valle del Peschiera non perdono colpi, pari fra Spes Poggio Fidoni e Castrum Donadei

RIETI - Si spengono i riflettori sulla ventitreesima giornata del campionato di Prima categoria: goal, risultati di misura e derby hanno caratterizzato la quartultima giornata di campionato.

Spicca il derby tra Fiamignano Equicola e Accademia calcio Sabina, 3-1 il risultato finale, match combattuto da entrambi i team con i locali che si portano a quarantasei e vedono l’obbiettivo promozione sempre più vicino, ospiti fermati a ventitre punti in acque sicure.

Derby pirotecnico quello tra Spes Poggio Fidoni e Castrum Donadei, partita ricca di goal che vede gli ospiti portarsi sempre in vantaggio e i locali costretti sempre ad inseguire, 3-3 termina il match e un punto a testa con la Spes a trentotto al quarto posto, Castrum a trentasette al quinto.

Non sbaglia Valle del Peschiera, impegnata nel derby in esterna contro Poggio San Lorenzo vince per 1-3, tre punti fondamentali per gli ospiti che non mollano il secondo posto e vanno a quarantaquattro punti, locali sconfitti rimangono a trentatre a metà classifica.

Cade Ginestra, nel match interno contro Colle Salario perde per 1-3, sconfitta dura per i sabini che restano a diciotto punti al terzultimo posto in classifica, ospiti che aggiungono tre tasselli e e volano a trentasette punti.

Domenica da dimenticare anche per l’Alba Sant Elia, in esterna sul campo del Monterotondo cade per 2-0, dura sconfitta per i reatini che restano a diciannove in classifica al quartultimo posto, locali che aggiungono tre tasselli e volano a quarantadue al secondo posto.

Due Pareggi nei derby tutti romani previsti in giornata, 1-1 il match tra Brictense e Palombara, locali a diciassette al penultimo posto, ospiti a trentanove punti al quarto posto. invece l’altro match tra Castel Giubileo e Olimpus Roma, locali a tredici all’ultimo posto, ospiti a ventinove a metà classifica.

Risultati e marcatori (XXIII giornata)

Fiamignano Equicola-Accademia Calcio Sabina 3-1: Anselmi, Aut, Di Giovanni (F), Marchegiani (A)

Spes Poggio Fidoni-Castrum Donadei 3-3: Guadagno, Aquino, Aquino (S), Del Vecchio, Del Vecchio, Terracina (C)

Poggio San Lorenzo-Valle del Peschiera 1-3: Laureti, Di Lorenzo, Colasanti (V)

Ginestra-Colle Salario 1-3: Dionisi (G)

Monterotondo-Alba Sant Elia 2-0

Brictense-Palombara 1-1

Castel Giubileo-Olimpus Roma 0-0

Classifica

Fiamignano Equicola 46

Valle del Peschiera 44

Monterotondo 42

Palombara* 39

Spes Poggio Fidoni* 38

Colle Salario, Castrum Donadei 37

Poggio San Lorenzo 33

Olimpus Roma* 29

Accademia Calcio Sabina* 23

Alba Sant'Elia 19

Ginestra 18

Brictense 17

Castel Giubileo 13