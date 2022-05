Castrum Donadei batte la capolista Fiamignano, Valle del Peschiera balza al secondo posto

RIETI - Termina il weekend e con esso si chiude la ventiduesima giornata del campionato di prima Categoria, tre derby e scontri al vertice hanno caratterizzato e stravolto la classifica dell’ottava giornata di ritorno.

Vince Castrum Donadei, nel derby interno contro Fiamignano Equicola passa per 1-0, match importante in chiave classifica che si sblocca nel secondo tempo grazie al goal di Miconi che regala ai suoi tre importantissimi punti che la portano a trentasei, ospiti beffati restano comunque al primo posto a quarantatré con Valle Del Peschiera che accorcia a meno due.

Vince e convince anche l’Alba Sant'Elia, nell’altro derby di giornata contro Ginestra passa per 3-0, scontro diretto che vede i padroni di casa imporsi e mettere la freccia nei confronti degli ospiti a diciannove punti, ospiti fermati a diciassette al terzultimo posto. Trionfa anche Valle del Peschiera, in casa nello scontro diretto contro Monterotondo vince per 1-0, risultato di misura che pesa però come un macigno in chiave classifica, visto il sorpasso su Monterotondo e il primo posto distante soli due punti.

Cade la Spes Poggio Fidoni, ospite dell’Olimpus Roma viene sconfitta per 3-1, risultato amaro per gli ospiti che non approfittano dei risultati delle dirette avversarie e restano a trentasette punti al quinto posto. A chiudere la ventiduesima giornata il derby tra Accademia Calcio Sabina e Poggio San Lorenzo, partita ricca di occasioni e di goal che vede i padroni di casa calare il poker e chiudere la partita 4-2, Accademia che aggiunge tre punti e va a ventitré in acque sicure, ospiti fermati a trentatré punti.

Due vittorie nei derby tutti “romani”, trionfa Palombara in casa contro Castel Giubileo, 3-1 il risultato finale con i padroni di casa che superano Spes Poggio Fidoni in classifica. 4-2 invece l’altro match tra Colle Salario e Brictense.

Risultati e marcatori (XXII giornata)

Castrum Donadei-Fiamignano Equicola 1-0: Miconi (C)

Alba Sant'Elia-Ginestra 3-0: Recchia, Di Carlo, Ciogli (A)

Valle del Peschiera-Monterotondo 1-0: Simoncelli (V)

Olimpus Roma-Spes Poggio Fidoni 3-1: Bertoni, Zehkavand, Ragaglia (O), Guadangno (S)

Accademia Calcio Sabina-Poggio San Lorenzo 4-2: Paolucci, Cann (PSL)

Palombara-Castel Giubileo 3-1

Colle Salario-Brictense 4-2

Classifica

Fiamignano Equicola 43

Valle del Peschiera 41

Monterotondo 39

Palombara* 38

Spes Poggio Fidoni* 37

Castrum Donadei 36

Colle Salario 34

Poggio San Lorenzo 33

Olimpus Roma* 28

Accademia Calcio Sabina* 23

Alba Sant'Elia 19

Ginestra 17

Brictense 16

Castel Giubileo 12