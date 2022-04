Fiamignano vince e allunga in vetta, colpo Poggio San Lorenzo, tris Valle del Peschiera

RIETI - Cala il sipario sulla ventunesima giornata del campionato di prima categoria, tanti goal e risultati inaspettati hanno caratterizzato l’ottava giornata di ritorno. Spicca il derby Castrum Donadei-Accademia Calcio Sabina, match che termina 2-1 a favore dei padroni di casa che grazie a uno straordinario Del Vecchio autore di una doppietta trovano la quarta vittoria consecutiva e vanno a trentatre in classifica e si avvicinano al podio, ospiti fermati a venti in classifica in zone sicure.

Vince Valle del Peschiera, nell’altro derby di giornata, ospite di Ginestra passa per 0-3, vittoria importante per i ducali che aggiungono tre punti e vanno a meno uno da Monterotondo, locali fermati in classifica a diciassette punti a più uno dall’Alba Sant Elia. Vince e convince Fiamignano Equicola, in casa contro l’Olimpus Roma trionfa per 2-0, si svolge tutto nel primo tempo dove i padroni di casa trovano il doppio vantaggio e proseguono la partita in tranquillità, più tre in classifica e primo posto sempre più consolidato.

Vittoria in esterna per il Poggio San Lorenzo, ospite del Monterotondo secondo in classifica vince di misura, 0-1 indica il tabellino con gli ospiti che trovano il vantaggio all’88esimo minuto e si aggiudicano tre punti fondamentali in chiave classifica che la avvicinano al podio, locali beffati all’ultimo che rimangono comunque al secondo posto in classifica Si dividono la posta invece Brictense e Alba Sant'Elia match delicato vista la parità in classifica dei due team, partita ricca di azioni che termina però a reti bianche, 0-0 e un punto a testa che lascia la classifica invariata per entrambe.

A chiudere la ventunesima giornata il big match tra Spes Poggio Fidoni e Palombara, locali che cadono per 0-1 e perdono la chance per il sorpasso su Monterotondo, ospiti che mettono la freccia e superano la Spes in classifica a quota 38 al terzo posto in classifica. Termina 1-5 invece il match romano tra Castel Giubileo e Colle Salario, locali fermi all’ultimo posto in classifica a dodici punti, ospiti che aggiungono tre tasselli e vanno a trentuno.

Risultati e marcatori (XXI giornata)

Castrum Donadei-Accademia Calcio Sabina 2-1: Del Vecchio, Del Vecchio (C)

Ginestra-Valle Del Peschiera 0-3: Di Lorenzo, Colantoni, Fasciolo (V)

Fiamignano Equicola-Olimpis Roma 2-0: Ranieri, Maceroni (F)

Monterotondo-Poggio San Lorenzo 0-1: Cann (P)

Brictense-Alba Sant'Elia 0-0

Castel Giubileo-Colle Salario 1-5

Spes Poggio Fidoni-Palombara 0-1: Uccellini (P)

Classifica

Fiamignano Equicola 43

Monterotondo 39

Valle del Peschiera, Palombara 38

Spes Poggio Fidoni 37

Poggio San Lorenzo, Castrum Donadei 33

Colle Salario 31

Olimpus Roma* 25

Accademia Calcio Sabina* 20

Ginestra 17

Brictense, Alba Sant'Elia 16

Castel Giubileo 12