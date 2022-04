Poker Spes Poggio Fidoni, tris Valle del Peschiera e Alba Sant'Elia, Castrum corsaro, pari il derby sabino

RIETI - Termina il weekend e con esso la ventesima giornata di campionato di Prima categoria, match di alta classifica e derby hanno caratterizzato la settima giornata di ritorno.

Vittoria di forza per Spes Poggio Fidoni, ospite del Colle Salario cala il poker e passa per 1-4, tre punti d’oro che permettono agli ospiti di portarsi a meno tre dalla vetta con lo scontro diretto alle porte. Locali fermati a ventotto punti.

Tre punti d’oro anche per Castrum Donadei, impegnata in esterna sul campo dell’Olimpus Roma vince per 0-2, ospiti che mettono la freccia e sorpassano i locali in classifica a quota trenta punti, locali fermi a ventotto.

Termina in pareggio il big match mattutino tra Palombara e Fiamignano Equicola, gara carica di agonismo che vede entrambe le squadre chiudere la partita in dieci uomini. Risultato a reti bianche e un punto a testa.

Si dividono la posta anche Poggio San Lorenzo e Ginestra, nel derby pomeridiano, match ricco di goal che termina 3-3 un punto a testa con la classifica che rimane invariata per entrambe.

Torna alla vittoria anche Valle del Peschiera, nel match interno contro Brictense passa per 3-0, più tre in classifica e ducali che vanno a meno uno dal podio, ospiti fermi a quindici al terzultimo posto.

Vince anche l’Alba Sant Elia, impegnata in casa nello scontro diretto contro Castel Giubileo, si impone e rifila un tris che gli permette di superare gli ospiti in classifica e piazzarsi alpenultimo posto al pari di Brictense.

Cade l’Accademia Calcio Sabina, nel match interno contro Monterotondo perde di misura, 0-1 indica il tabellino, con i locali fermi in zone sicure a venti punti, ospiti che volano al terzo posto a trentasei punti.

Risultati e marcatori (XX giornata)

Colle Salario-Spes Poggio Fidoni 1-4: Aquino, Guadagno, Cascella, Antonacci (S)

Olimpus Roma-Castrum Donadei 0-2: Volponi, Del Vecchio (C)

Valle del Peschiera-Brictense 3-0: Colasanti, Di Lorenzo, Fasciolo (V)

Alba Sant'Elia-Castel Giubileo 3-1: Di Carlo, Ceesay, Recchia (A)

Poggio San Lorenzo-Ginestra 3-3: Rossi, Rossi, Paolucci (PSL), Falchetti, Falchetti, Falchetti (G)

Palombara-Fiamignano Equicola 0-0

Accademia Calcio Sabina-Monterotondo 0-1

Classifica

Fiamignano Equicola 40

Monterotondo 39

Spes Poggio Fidoni 37

Palombara*, Valle del Peschiera 35

Castrum Donadei 30

Colle Salario, Poggio San Lorenzo* 28

Olimpus Roma* 25

Accademia Calcio Sabina* 20

Ginestra 18

Brictense, Alba Sant'Elia 15

Castel Giubileo 12

* Una gara in meno