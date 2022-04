Fiamignano e Spes ko in casa, brindano Castrum Donadei, Poggio San Lorenzo e Alba Sant'Elia

RIETI - Cala il sipario sulla diciannovesima giornata del campionato di Prima Categoria, giornata ricca di episodi e risultati di misura. Spicca il derby tra Spes Poggio Fidoni e Alba Sant Elia, partita ricca di emozioni che vede i locali in vantaggio nel primo tempo e gli ospiti recuperare e raddoppiare negli ultimi dieci minuti di gara, 1-2 termina il match con Spes Poggio Fidoni ferma a trentaquattro al secondo posto, ospiti che aggiungono tre punti e vanno a meno uno da Castel Giubileo.

Passa Poggio San Lorenzo, ospite di Brictense vince di misura, 0-1 indica il tabellino, vittoria importante per i sabini che sembrano aver ritrovato smalto e unità di squadra, più tre in classifica e sorpasso sull’Olimpus Roma. Locali fermi a quindici punti al terzultimo posto. Partita delicata quella tra Olimpus Roma e Accademia Calcio Sabina, match che viene sospeso al quarantesimo minuto con gli ospiti in vantaggio per un bruttissimo episodio, un giocatore del team locale dopo aver ricevuta la seconda ammonizione avrebbe aggredito l’arbitro Simone Simbula di Roma 1 che prontamente sospende il match e passa la parola al giudice sportivo.

Vittoria dilagante per Castrum Donadei, in casa contro Palombara seconda in classifica vince per 6-1, da segnalare l’ottima prestazione di Ndoja che con una doppietta regala ai suoi la seconda vittoria di fila e i ventisette punti in classifica. Ospiti fermati al secondo posto a 34 punti.

Termina in pareggio il mach tra Castel Giubileo e Valle del Peschiera, 2-2 il finale con gli ospiti che non riescono a trovare la vittoria e aggiungono un solo punto alla classifica e vengono superati da Monterotondo. Cade Fiamignano Equicola, nel match interno contro Colle Salario perde per 1-3, da segnalare anche un rigore fallito dai padroni di casa che rimangono comunque in testa alla classifica con trentanove punti, ospiti che fanno più tre e vanno a ventotto.

Domenica da dimenticare per Ginestra, nel match interno contro Monterotondo cade per 0-1, partita sfortunata per i locali che chiudono la partita in otto giocatori e restano a diciassette punti, ospiti che aggiungono tre punti e vanno a trentatre.

Risultati e marcatori (XIX giornata)

Spes Poggio Fidoni-Alba Sant Elia 1-2: Aquino (S), Recchia, Cardini (A)

Brictense-Poggio San Lorenzo 0-1: Massimi (P)

Olimpus Roma-Accademia Calcio Sabina: sospesa

Castrum Donadei-Palombara 6-1: Ndoja, Ndoja, Lucivero, Cesaretti, Del Vecchio, Miconi (C), Santoni (P)

Castel Giubileo-Valle del Peschiera 2-2: Fasciolo, Simoncelli (V)

Fiamignano Equicola-Colle Salario 1-3: Ranieri (F), Letizia, Ruggini, Fortunato (C)

Ginestra-Monterotondo 0-1: Fieni (M)

Classifica

Fiamignano Equicola 39

Palombara*, Spes Poggio Fidoni 34

Monterotondo 33

Valle del Peschiera 32

Colle Salario 28

Castrum Donadei, Poggio San Lorenzo* 27

Olimpus Roma* 25

Accademia Calcio Sabina 20*

Ginestra 17

Brictense 15

Castel Giubileo 13

Alba Sant'Elia 12