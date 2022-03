Fiamignano Equicola corsaro resta in vetta, Spes Poggio Fidoni batte Valle del Peschiera e rimane secondo

RIETI - Tre successi esterni hanno caratterizzato la diciottesima giornata del campionato di Prima categoria. Spicca il derby pomeridiano tra Valle del Peschiera e Spes Poggio Fidoni, partita molto equilibrata con tante occasioni che finisce però 1-0 a favore degli ospiti che con un gol del “solito” Guadagno vincono lo scontro diretto e restano al secondo posto a trentaquattro al pari di Palombara, locali fermati a trentuno punti al quarto posto in classifica.

Vittoria di misura per Fiamignano Equicola, nel derby mattutino, ospite dell’Alba Sant Elia vince per 1-0, gara equilibrata che vede Fiamignano portarsi in vantaggio sul finale di gara nonostante l’inferiorità numerica. Equicoli che restano in vetta a trentanove punti, locali condannati all’ultimo posto a nove punti.

Termina in pareggio l’altro derby mattutino tra Accademia Calcio sabina e Ginestra, gara ricca di emozioni caratterizzata dalle tante occasioni fallite da entrambe le squadre, 2-2 indica il tabellino e classifica che rimane invariata per entrambe.

Vittoria importante per Castrum Donadei, ospite del Colle Salario, chiamata a rialzarsi dopo la sconfitta in Coppa di mercoledì risponde presente e passa per 1-3 e guadagna tre ottimi punti che la portano a meno uno dai padroni di casa.

Cala il Poker Poggio San Lorenzo, nel match interno contro Castel Giubileo vince per 4-1, da segnalare l’ottima prestazione di Massimi che con una doppietta regala ai suoi i tre punti portandoli a ventiquattro punti.

Due vittorie nei match tutti “romani” giocati in mattinata, 1-0 termina il match tra Monterotondo e Brictense, vincente anche Palombara contro l’Olimpus Roma per 4-2.

Risultati e marcatori (XVIII giornata)

Valle del Peschiera-Poggio Fidoni 0-1: Guadagno (S)

Alba Sant'Elia-Fiamignano Equicola 0-1: Ranieri (F)

Accademia Calcio Sabina-Ginestra 2-2: Stanga, Balsamo (A), Sornoza, Falchetti (G)

Colle Salario-Castrum Donadei 1-3: De Cesaris (CS), Giovannangelo, Del Vecchio, Volponi (CD)

Poggio San Lorenzo-Castel Giubileo 4-1: Massimi, Paolucci, Abraham, Massimi (P)

Monterotondo-Brictense 1-0: Donato (M)

Palombara-Olimpus Roma 4-2: Taddei, Uccellini, Macri (P) Michettoni, Michettoni (O)

Classifica

Fiamignano Equicola 39

Palombara*, Spes Poggio Fidoni 34

Valle del Peschiera 31

Monterotondo 30

Colle Salario, Olimpus Roma 25

Castrum Donadei 24

Poggio San Lorenzo 23*

Accademia Calcio Sabina 20

Ginestra 17

Brictense 15

Alba Sant'Elia 9