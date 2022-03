Fiamignano Equicola batte Valle del Peschiera e allunga in vetta, Spes aggancia il secondo posto

RIETI - Termina il weekend e con esso la diciassettesima giornata del campionato di Prima Categoria, tanti goal in giornata e partite risultate decisive per la classifica. Vince la Spes Poggio Fidoni, in casa nel derby contro Poggio San Lorenzo passa per 2-1, complice la doppietta di Antonacci che regala tre punti ai suoi che vanno a trentuno al secondo posto, ospiti a diciotto con due match da recuperare.

Un'altra vittoria anche nell’altro derby e match di alta classifica tra Fiamignano Equicola e Valle del Peschiera, passano 2-0 i padroni di casa che conducono tutta la partita per 1-0 e trovano il raddoppio nei minuti finali del match, Fiamignano sempre più sola in testa alla classifica a trentasei punti, ospiti fermati a trentuno al secondo posto.

Termina in pareggio il derby mattutino tra Castrum Donadei e Alba Sant Elia, 1-1 indica il tabellino e squadre che aggiungono un tassello alla classifica. Sconfitta amara per Ginestra, ospite di Brictense, costretta a rincorrere per tutta la partita cade per 3-2, ospiti fermi a sedici punti, locali che balzano a quindici a meno uno dagli avversari.

Cade anche l’Accademia Calcio Sabina, ospite di Palombara perde per 2-0, partita che vede i padroni di casa in dieci per quasi tutta la partita che riesce comunque a imporsi sugli ospiti, Palombara fa 31 e aggancia Valle Del Peschiera, Accademia fermata a diciannove punti.

Due i derby “romani” in giornata, Olimpus Roma-Colle Salario e Castel Giubileo-Monterotondo che terminano rispettivamente 4-3 e 0-1, Olimpus Roma va a 25 e aggancia Colle Salario, Monterotondo fa ventisette.

Risultati e marcatori (XVII giornata)

Spes Poggio Fidoni-Poggio San Lorenzo 2-1: Antonacci, Antonacci (S), Massimi (P)

Fiamignano Equicola-Valle del Peschiera 2-0: Di Giovanni, De Andrea (F)

Castrum Donadei-Alba Sant'Elia 1-1: Del Vecchio (C), Di Carlo (A)

Brictense-Ginestra 3-2: Falchetti, Vittori (G)

Palombara-Accademia Calcio Sabina 2-0

Olimpus Roma-Colle Salario 4-3

Castel Giubileo-Monterotondo 0-1

Classifica

Fiamignano Equicola 36

Palombara*, Spes Poggio Fidoni, Valle del Peschiera 31

Monterotondo 27

Colle Salario*, Olimpus Roma 25

Castrum Donadei 21

Accademia Calcio Sabina 19

Poggio San Lorenzo** 18

Ginestra 16

Brictense 15

Castel Giubileo 12

Alba Sant'Elia 9