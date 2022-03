Fiamignano e Valle del Peschiera non perdono colpi, vincono anche Accademia e Ginestra

RIETI - Cala il sipario sulla sedicesima giornata del campionato di Prima categoria, sette interessanti match hanno caratterizzato la terza giornata di ritorno.

Vittoria importante per Fiamignano Equicola, in uno dei due derby di giornata, ospite del Poggio San Lorenzo vince per 1-3, Equicoli sotto 1-0 nel primo tempo ribaltano il match grazie anche all’ottima prestazione di Ranieri, ospiti che restano primi in classifica a trentatré, locali fermi a diciassette con due gare da recuperare

Spicca anche l'altro derby d’alta quota tra Valle del Peschiera e Castrum Donadei, vittoria di misura per i locali che chiudono la partita 1-0 e guadagnano tre ottimi punti in chiave classifica portandosi a trentuno al secondo posto, Castrum in dieci uomini dal venticinquesimo del primo tempo fermata a venti in classifica.

Vittoria interna per l’Accademia Calcio Sabina in casa contro Brictense, locali che chiudono la partita nel primo tempo portandosi sul 2-0 e gestendo il risultato nella seconda metà di gioco. Piu tre punti e fuori dalle zone “pericolose” della classifica.

Tre punti importantissimi anche per Ginestra, in casa nello scontro diretto contro Castel Giubileo passa per 2-0, locali che aggiungono tre tasselli alla classifica e vanno a sedici, a più quattro dagli ospiti.

Si dividono la posta Monterotondo e Spes Poggio Fidoni, gara che termina 2-2, ospiti fermati due volte dai pali, interrompono così la scia di vittorie che durava da cinque giornate.

Pareggio a reti bianche nel match tra Alba Sant Elia e Olimpus Roma, padroni di casa che non riescono a portarsi in vantaggio e terminano la gara 0-0, più uno in classifica a otto punti.

Termina in pareggio anche il match tutto “romano” tra Colle Salario e Palombara, 2-2 indica il tabellino e un punto a testa.

Risultati e marcatori (XVI giornata)

Valle Del Peschiera-Castrum Donadei 1-0: Di Lorenzo (V)

Poggio San Lorenzo-Fiamignano Equicola 1-3: Esposito (P), Ranieri, Ranieri, Di Giovanni (F)

Accademia Calcio Sabina-Brictense 2-0: Bekai, Marchegiani (A)

Ginestra-Brictense 2-0: Giusto, Falchetti (G)

Monterotondo-Spes Poggio Fidoni 2-2: Funes, Antonacci (S)

Alba Sant Elia-Olimpus Roma 0-0

Colle Salario-Palombara 2-2: Miracapillo, Federici (C), Santoni, Uccellini (P)

Classifica

Fiamignano Equicola 33

Valle del Peschiera 31

Palombara*, Spes Poggio Fidoni 28

Colle Salario* 25

Monterotondo 24

Olimpus Roma 22

Castrum Donadei 20

Accademia Calcio Sabina 19

Poggio San Lorenzo** 18

Ginestra 16

Brictense, Castel Giubileo 12

Alba Sant'Elia 8