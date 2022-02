Accademia e Ginestra vincono i derby, Valle del Peschiera aggancia la vetta, Fiamignano e Spes corsare

RIETI - Cala il sipario sulla tredicesima giornata del campionato di Prima categoria, goal e scontri diretti hanno caratterizzato la giornata che chiude il girone d’andata.

Spicca il derby mattutino tra Accademia Calcio Sabina e Alba Sant Elia, vinto dai padroni di casa per 3-1, in evidenza le ottime prestazioni dei ragazzi del settore giovanile dei locali, Accademia che vola a tredici e supera Poggio San Lorenzo, ospiti a sei condannati all’ultimo posto.

Ottima vittoria per Ginestra, nell’altro derby di giornata contro Castrum Donadei passa per 2-1 grazie alla rete in extremis di Pandolfi che nei minuti finali regala la vittoria ai suoi, padroni di casa che aggiornano la classifica e agganciano l’Accademia calcio Sabina a tredici, ospiti fermati a diciannove in classifica.

Importantissima vittoria anche per Fiamignano Equicola, ospite della Brictense passa per 0-1, gara difficile per gli equicoli che chiudono la partita in nove uomini portando comunque a casa i tre punti, team Reatino che vola a ventuno in classifica al terzo posto. Vittoria in esterna anche per la Spes Poggio Fidoni, ospite del Castel Giubileo si impone per 1-3, ospiti che sembrano aver trovato le misure, più tre punti e squadra che si avvicina alle alte sfere della classifica.

Vince e convince Valle del Peschiera, in casa nel ”big match” contro Colle Salario passa per 2-0, quarto clean sheet di fila e primo posto agganciato a quota ventiquattro. Termina 2-0 il derby “romano” tra Monterotondo e Olimpus Roma.

Rinviato il match pomeridiano tra Poggio San Lorenzo e Palombara su richiesta da parte dei padroni di casa.

Risultati e marcatori (XIII giornata)

Accademia Calcio Sabina-Alba Sant'Elia 3-1: Bekai, Okhouret, Okhouret (ACS), Ciogli (ASE)

Ginestra-Castrum Donadei 2-1: Falchetti, Pandolfi (G), Del Vecchio (C)

Brictense-Fiamignano Equicola 0-1: De Santis (FE)

Castel Giubileo-Spes Poggio Fidoni 1-3 Guadagno, Guadagno, Amarante A. (S)

Valle del Peschiera-Colle Salario 2-0: D’Aquilio, Addante (V)

Monterotondo-Olimpus Roma 2-0

Poggio San Lorenzo-Palombara nd

Classifica

Palombara*, Valle del Peschiera 24

Fiamignano Equicola* 21

Colle Salario, Monterotondo 20

Olimpus Roma, Castrum Donadei 19

Spes Poggio Fidoni 18

Accademia Calcio Sabina, Ginestra 13

Brictense, Poggio San Lorenzo** 12

Castel Giubileo* 9

Alba Sant'Elia 6