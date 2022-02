Spes vince nel recupero il derby con l'Accademia, buon pari del Ginestra. Saltano due match

RIETI - Termina il weekend e con esso la dodicesima giornata del campionato di Prima categoria, Tanti pareggi e due match rinviati hanno caratterizzato la giornata. Si dividono la posta nel derby mattutino Alba Sant Elia e Valle Del Peschiera, partita ricca di occasioni che comunque termina a reti bianche (0-0), Alba va a sei in classifica restando all’ultimo posto, ospiti a ventuno stabili in seconda posizione. Pareggia in casa anche Castrum Donadei, contro Brictense fa 0-0, e aggiunge un tassello alla classifica condivisa con l’Olimpus Roma. Pareggio in esterna per Ginestra, ospite dell’Olimpus Roma fa 2-2 e classifica che rimane invariata per entrambe. Vince Palombara, nel derby contro Monterotondo, tre punti e vetta in solitaria per i padroni di casa. A chiudere la dodicesima di campionato il derby pomeridiano tra Spes Poggio Fidoni e Accademia Calcio Sabina, vittoria della squadra di casa per 3-2 , match rocambolesco che vede i padroni di casa avanti 2-0 ripresi per 2-2 e nei minuti di recupero ritrovano il vantaggio grazie a Guadagno che ha trasformato un calcio di rigore, tre punti per la Spes che va a quindici in classifica, ospiti fermi a dieci.

Due i match non disputati in giornata, Colle Salario-Poggio San Lorenzo su richiesta da parte degli ospiti e Fiamignano Equicola-Castel Giubileo per assenza ospiti.

Risultati e marcatori (XII giornata)

Alba Sant'Elia-Valle del Peschiera 0-0

Castrum Donadei-Brictense 0-0

Olimpus Roma-Ginestra 2-2 Falchetti, Valzecchi (G)

Palombara-Monterotondo 2-1 Uccellini, Uccellini (P) Persichetti (M)

Spes Poggio Fidoni-Accademia Calcio Sabina 3-2 Della Campora, Guadagno, Guadagno (SPF) Balsamo, Balsamo, (ACS)

Colle Salario-Poggio San Lorenzo nd

Fiamignano Equicola-Castel Giubileo nd

Classifica

Palombara 24

Valle del Peschiera 21

Colle Salario* 20

Olimpus Roma, Castrum Donadei 19

Fiamignano Equicola* 18

Monterotondo 17

Spes Poggio Fidoni 15

Brictense, Poggio San Lorenzo* 12

Accademia Calcio Sabina, Ginestra 10

Castel Giubileo* 9

Alba Sant'Elia 6