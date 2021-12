Valle del Peschiera vince e sale al quarto posto, Castrum Donadei e Spes si dividono la posta

RIETI - Termina il weekend e con esso la decima giornata di Prima categoria, tanti gol e risultati inaspettati hanno caratterizzato la giornata. Vittoria rocambolesca per Fiamignano Equicola, ospite dell’Accademia Calcio Sabina passa per 3-4 e si porta a casa l’importante derby di giornata, squadra di casa ferma a 9 punti, ospiti che volano a 15 al momentaneo quinto posto.

Si dividono la posta Castrum Donadei e Spes Poggio Fidoni, termina 3-3 il secondo derby di giornata con le due squadre che lasciano invariate la loro classifica rispettivamente a 15 (CD) e 9 (SPF). Cade Ginestra, ospite del Colle Salario perde per 4-1, padroni di casa che si confermano primi della classe, ospiti che rimangono fermi a 8 punti in classifica. Termina 4-1 il match tutto romano tra Olimpus Roma e Castel Giubileo, Olimpus che sorpassa Palombara e si piazza al Secondo posto, ospiti a pari merito con Spes Poggio Fidoni a 9 punti.

Non disputato il match tra Alba Sant'Elia e Monterotondo, causa positività al Covid di alcuni elementi nel gruppo squadra dei romani. Sospesa la gara tra Palombara e Brictense. A chiudere la decima giornata il derby pomeridiano tra Valle del Peschiera e Poggio San Lorenzo, passano i padroni di casa per 2-0, guadagnano tre importantissimi punti in chiave classifica e si proiettano quarti a meno quattro dalla vetta, ospiti fermati a 11 in classifica.

Risultati e marcatori (X giornata)

Accademia Calcio Sabina-Fiamignano Equicola 3-4: 3 Marcheggiani (ACS), 4 Ranieri (FE)

Castrum Donadei-Spes Poggio Fidoni 3-3: Cesaretti, Erion Ndoja, Volponi (CD), 3 Guadagno, Guadagno, Guadagno (SPF)

Alba Sant Elia-Monterotondo: non disputata

Palombara-Brictense: sospesa

Colle Salario-Ginestra 4-1: Falchetti (G)

Olimpus Roma-Castel Giubileo 4-1

Valle del Peschiera-Poggio San Lorenzo 2-0: Di Lorenzo, Colasanti (VDP)

Classifica

Colle Salario 20

Olimpus Roma* 18

Palombara* 17

Valle del Peschiera * 16

Fiamignano Equicola*, Castrum Donadei* 15

Monterotondo* 14

Poggio San Lorenzo* 11

Accademia Calcio Sabina, Castel Giubileo, Spes Poggio Fidoni* 9

Ginestra*, Brictense* 8

Alba Sant'Elia* 4

* Una gara in meno