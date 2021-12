Ginestra vince il derby contro Alba S.Elia, pari a Poggio S.Lorenzo, due gare non disputate

RIETI - Termina la nona giornata del campionato di Prima categoria, giornata caratterizzata da due gare non disputate. Buona vittoria per Ginestra, in casa contro Alba Sant'Elia fa 3-2 e aggiunge tre punti importanti per la classifica, Reatini dopo la vittoria nella scorsa giornata non riescono a ripetersi e rimangono ultimi a quattro. Termina con un pareggio il match pomeridiano tra Poggio San Lorenzo- Accademia calcio Sabina, team che non vanno oltre l’1-1 e classifica che rimane invariata.

Cade Valle del Peschiera, ospite del Monterotondo perde per 3-2 e si ferma a tredici in classifica, Monterotondo che mette la freccia e sorpassa i reatini a 14. Terminano con una vittoria e un pareggio i due match “capitolini”, vince Palombara ospite del Castel Giubileo (1-4) si dividono la posta Brictense e Colle Salario. Palombara e Colle Salario in testa alla classifica con 17 punti.

Non si è disputata la partita interna della Spes Poggio Fidoni, contro l’Olimpus Roma, causa positività al Covid di un giocatore della squadra reatina (vaccinato e asintomatico). Rinviata anche Fiamignano Equicola-Castrum Donadei per impraticabilità del campo Brusciano di Fiamignano a causa della neve.

Risultati e marcatori (IX giornata)

Ginestra- Alba Sant'Elia 2-1 Falchetti, Sornoza (G) Liberali (ASE)

Spes Poggio Fidoni-Olimpus Roma: ND

Monterotondo-Valle del Peschiera 3-2 D’Aquilio, Di Lorenzo (VDP)

Brictense-Colle Salario 0-0

Castel Giubileo-Palombara 1-4

Fiamignano Equicola-Castrum Donadei: NDIC

Poggio San Lorenzo-Accademia Calcio Sabina 1-1 Rossi (PSL)

Classifica

Colle Salario, Palombara 17

Olimpus Roma* 15

Castrum Donadei*, Monterotondo 14

Valle Del Peschiera* 13

Fiamignano Equicola* 12

Poggio San Lorenzo* 11

Accademia Calcio Sabina, Castel Giubileo, 9

Ginestra*, Spes Poggio Fidoni*, Brictense 8

Alba Sant'Elia 4

* una gara in meno