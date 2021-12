Prima: primo successo per l'Alba Sant'Elia, Fiamignano blocca l'Olimpus, due gare rinviate per maltempo

RIETI - Termina il weekend e con esso l’ottava giornata del campionato di Prima Categoria. Due derby hanno caratterizzato la giornata. Termina a reti bianche il primo derby tra Accademia calcio Sabina e Castrum Donadei, padroni di casa che aggiungono un punto alla classifica e raggiungono Spes Poggio Fidoni, ospiti che perdono l’opportunità del primato e si fermano a quota 14. Trova la prima vittoria in campionato l’Alba Sant Elia, in casa contro Brictense fa 2-0 e aggiunge i primi tre tasselli alla classifica. Ottimo pareggio quello del Fiamignano Equicola, ospite dell’Olimpus Roma primo della classe fa 1-1 e porta a casa un prezioso punto e va a 12 in classifica a meno 4 dalla vetta. Cade la Spes Poggio Fidoni, fuori casa contro Palombara sconfitto per 2-1, decisivo il gol dei padroni di casa nei minuti finali che beffano gli ospiti e rovinano l’esordio di mister Fazzini. Termina 4-1 il derby tutto romano tra Colle Salario e Castel Giubileo, squadra di casa che si porta a 16 punti e va primo in classifica. Rinviati i due match della domenica pomeriggio tra Poggio San Lorenzo-Monterotondo e Valle del Peschiera-Ginestra, entrambi per impraticabilità campo, gare da rigiocare e classifica attualmente sospesa per tutti e quatto i team.

Risultati e marcatori (VIII giornata)

Accademia Calcio Sabina-Castrum Donadei 0-0

Alba Sant Elia- Brictense 2-0 Recchia, Maiali (ASE)

Olimpus Roma-Fiamignano Equicola 1-1 De Santis (FE)

Palombara-Spes Poggio Fidoni 2-1 Faye (SPF)

Colle Salario- Castel Giubileo 4-1

Poggio San Lorenzo- Monterotondo SIC al 15'

Valle Del Peschiera- Ginestra NDIC

Classifica

Colle Salario 16

Olimpus Roma 15

Palombara, Castrum Donadei 14

Valle del Peschiera 13

Fiamignano Equicola 12

Monterotondo 11

Poggio San Lorenzo 10

Castel Giubileo 9

Spes Poggio Fidoni, Accademia Calcio Sabina 8

Brictense 7

Ginestra 5

Alba Sant'Elia 4