Prima: Castrum Donadei batte la capolista, poker Fiamignano, tris Valle del Peschiera, pari il derby sabino

RIETI - Termina il weekend e con esso la settima giornata del campionato di Prima Categoria, tanti goal e risultati ampi che regalano una meravigliosa giornata agli spettatori. Si dividono la posta Ginestra e Poggio San Lorenzo, nel derby tutto sabino, termina 1-1 e un punto a testa per le squadre che lasciano così invariata la loro classifica.

Vittoria Importantissima quella del Castrum Donadei, in casa fa 2-0 contro la prima della classe (Olimpus Roma), squadra padrona di casa che guadagna tre punti e si porta a tredici, a meno uno dalla vetta. La società Castrum Donadei tiene a dedicare la vittoria a Lionel Bancouly, ragazzo tesserato della società che nella gara di mercoledì in coppa Lazio è rimasto vittima di uno scontro di gioco e ha dovuto subire un intervento chirurgico.

Vince e convince anche Valle del Peschiera, ospite della Brictense fa 0-3 e porta a casa tre punti fondamentali in chiave classifica che la proiettano a pari merito con Castrum nei pressi della prima in classifica. Vittoria straripante del Fiamignano Equicola, in casa si impone e rifila il poker a Palombara, termina 4-1, padroni di casa che agganciano gli ospiti a undici punti in classifica.

Sconfitta pesante per l’Accademia calcio Sabina, ospite del Monterotondo perde per 5-2, squadra di casa che va a undici in classifica, ospiti che rimangono fermi a sette punti. Perde anche la Spes Poggio Fidoni, in casa contro Colle Salario sconfitta per 1-3, squadra romana che va a tredici in classifica e si avvicina al primo posto, reatini che rimangono a otto in classifica. Stessa sorte anche per l’Alba Sant Elia, ospite del Castel Giubileo viene sconfitta per 2-1, padroni di casa che allungano a nove, ospiti che rimangono all’ultimo posto in classifica a un punto.

Risultati e marcatori (VII giornata)

Brictense-Valle del Peschiera 0-3 Autogoal, Colasanti, Di Lorenzo (VDP)

Castrum Donadei-Olimpus Roma 2-0 Turchetti, Del Vecchio (CD)

Ginestra-Poggio San Lorenzo 1-1 Sornoza (G) Tolomei (PSL)

Monterotondo-Accademia Calcio Sabina 5-2 Cossu, Marchegiani (ACS)

Spes Poggio Fidoni-Colle Salario 1-3 Proni (SPF)

Castel Giubileo-Alba Sant Elia 2-1 Osoja (ASE)

Fiamignano Equicola-Palombara 4-1 Ranieri, Anselmi, Ranieri, Ranieri (FE) autogoal (P)

Classifica

Olimpus Roma 14

Valle del Peschiera, Castrum Donadei, Colle Salario 13

Fiamignano Equicola, Monterotondo, Palombara 11

Poggio San Lorenzo 10

Castel Giubileo 9

Spes Poggio Fidoni 8

Brictense, Accademia Calcio Sabina 7

Ginestra 5

Alba Sant'Elia 1