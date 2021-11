Valle del Peschiera e Poggio San Lorenzo vincono e prendono quota, pari nel derby Alba-Spes

RIETI - Cala il sipario sulla sesta giornata del campionato di Prima categoria, giornata caratterizzata da tanti gol e un derby ricco di emozoni. Termina in pareggio (2-2) il bel derby tutto reatino tra Alba Sant'Elia e Spes Poggio Fidoni, padroni di casa che trovano il primo punto in classifica, ospiti che rallentano e rimangono a quota 8. Vince Valle del Peschiera in casa contro Castel Giubileo, vittoria schiacciante per 3-0, padroni di casa che aggiungono tre tasselli alla classifica e vanno a quota 10. Stessa sorte anche per Poggio San Lorenzo, nella gara interna contro Brictense vince di misura, 1-0 e guadagna tre punti importanti in chiave classifica che lo proietta non lontano dai primi posti.

Pareggia l’Accademia Calcio Sabina, in casa contro Olimpus Roma primo della classe, pareggio che sa di amaro per l’Accademia che si fa riprendere nei minuti finali di gara e guadagna un prezioso punto in classifica, termina 1-1. Domenica da dimenticare per Fiamignano Equicola, in casa del Colle Salario cade per 4-1, sonora sconfitta che lascia la squadra del Cicolano ferma a 8 punti in classifica. Stessa sorte anche per Castrum Donadei, ospite del Palombara viene sconfitto per 3-1, Palombara va a 11 e si avvicina alla vetta, “Sabini” fermati a quota 10 e persa la chance per raggiungere la vetta. Cade anche Ginestra, fuori casa a Monterotondo sconfitti 2-0, Monterotondo allunga a quota otto, Ginestra fermo a 4 al penultimo posto.

Risultati e marcatori (VI giornata).

Accademia Calcio Sabina-Olimpus Roma 1-1 Marcheggiani, (ACS)

Alba Sant'Elia- Spes Poggio Fidoni 2-2 Magi, Novelli (ASE), M. Carnesini, Fany (SPF)

Colle Salario-Fiamignano Equicola 4-1 Ranieri (FE)

Palombara- Castrum Donadei 3-1 Del Vecchio (CD)

Monterotondo-Ginestra 2-0

Poggio San Lorenzo-Brictense 1-0 Antonacci (PSL)

Valle del Peschiera-Castel Giubileo 3-0 Di Lorenzo, Di Lorenzo , Laureti (VDP)

Classifica

Olimpus Roma 14

Palombara 11

Castrum Donadei, Valle del Peschiera, Colle Salario 10

Poggio San Lorenzo 9

Fiamignano Equicola, Spes Poggio Fidoni, Monterotondo 8

Brictense, Accademia Calcio Sabina 7

Castel Giubileo 6

Ginestra 4

Alba Sant'Elia 1